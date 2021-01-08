ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Леонид Судаленко: Когда власть сменится, хотел бы получить лицензию адвоката

08.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Леонид Судаленко: Когда власть сменится, хотел бы получить лицензию адвоката

  • 8.01.2021, 12:52
Леонид Судаленко: Когда власть сменится, хотел бы получить лицензию адвоката
Леонид Судаленко

Как известный гомельский правозащитник противостоит режиму.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко сомневается в том, что причиной серии обысков в Гомеле, которые прошли 5 января, является криминальное дело в отношении активиста Владимира Непомнящих. У самого правозащитника были конфискованы цифровые носители, документы и банковские карты, передает «Радыё Рацыя».

Несмотря на преследование, Леонид Судаленко не собирается прекращать правозащитную деятельность:

- Правозащитой занимаюсь 20 лет. Она стала смыслом моей жизни, другого для себя не вижу. Возможно, когда власть сменится, я буду близко к правозащитной деятельности и получу лицензию адвоката. Мне никакие должности не нужны. Я — музыкант и играю сам на себя. В субботу и воскресенье прихожу на работу, как на праздник. Живу работой. Пока буду на свободе, от правозащиты не откажусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известный гомельский правозащитник противостоит режиму.
 
Новости дня
Новости разные
 
Советник президента Литвы: Мы хотим привлечь США к поддержке демократии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by