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Советник президента Литвы: Мы хотим привлечь США к поддержке демократии в Беларуси

08.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Советник президента Литвы: Мы хотим привлечь США к поддержке демократии в Беларуси

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  • 8.01.2021, 12:52
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Советник президента Литвы: Мы хотим привлечь США к поддержке демократии в Беларуси
Аста Скайсгирите
Фото: DELFI

Литовские дипломаты вместе с будущими представителями Джо Байдена работают над этим вопросом.

По словам главного советника президента Литвы по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Джо Байдена работают и над белорусским вопросом, сообщает naviny.media.

Основной целью этой деятельности является возвращение США к таким темам, как «Восточное партнерство», Восточная Европа (в т.ч. и Беларусь).

«Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, ее желание стать свободными людьми, свободным обществом, в этом направлении уже ведется совместная работа», — приводит «Обзор» слова главного советника.

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Литовские дипломаты вместе с будущими представителями Джо Байдена работают над этим вопросом.
 
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