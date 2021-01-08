Источник материала: Хартия'97

Прорвемся! 8.01.2021, 12:33

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Фото: ТАСС

Нас много, поэтому наше «войско» всегда может выставить ресурсных бойцов.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя в специальной серии «Колонка психолога»:

— Поговорим о понятии ресурса. В него входит все - и физические силы, и здоровье, и настрой, и семейные и прочие обстоятельства. Если ресурса хватает - у человека «пыль из-под копыт», как говорится. Если нет - то хоть ты тресни.

Кроме того, сейчас все больше говорят о том, что есть «ресурсные» люди и «НЕресурсные». К примеру, люди, берущие детей из детских домов (даже при наличии собственных) – это ресурсные люди. И волонтеры. И просто те, у кого в детстве «драмкружок, кружок по фото и еще мне петь охота», а по мере взросления девизом становится «я за любой кипиш, кроме голодовки».

Вы скажете – «да это лень, я вон 5 человек содержу, волонтерю, на марши хожу, листовки клею, да еще и на свидания/вечеринки/тусовки бегаю. А кто этого не делает – тот просто ищет оправдания себе». Но это не так – ресурс зависит прежде всего от типа нервной системы, а это врожденная характеристика, корректировке практически не поддающаяся. С самого детства можно заметить ресурсных детей – это те, кто на любое «а давайте» тут же выскакивает вперед. Но точно так же можно заметить и тех, кому куда комфортнее посидеть в уголочке и тихонько поиграть в тишине. Они могут поддаться энтузиазму окружающих или подчиниться воле взрослого, но это не принесет им удовольствия и уж тем более не добавит ресурса, а только истощит его. В наших условиях это те, кто в августе ходил на марши, а сейчас сидит тихонько дома.

Еще на ресурс влияют такие факторы, как возраст (трудно ожидать от 50-летнего такой же активности и энтузиазма, как от 17-летнего), здоровье (попробуйте пробежать марафон после гриппа...) и обстоятельства (к примеру, тяжело заболевает ребенок, и весь имеющийся ресурс уходит буквально на выживание, вытаскивание и сохранение собственных сил).

Но любой ресурс не бесконечен. Он истощается абсолютно у всех (просто у ресурсных людей это происходит реже, а восстановление быстрее, у нересурсных же истощение наступает очень быстро после «приступа» активности, а чтобы восстановить даже тот небольшой ресурс, который есть, нужно очень много времени). Обычно такое истощение называют выгоранием.

И это важный момент, который надо знать. Иначе очень активный человек, столкнувшись с состоянием «ноги не идут, руки опускаются и душа не лежит», может решить, что он «ку-ку» и чуть ли не впасть в депрессию. А на самом деле все нормально. Истощился ресурс, наступило выгорание и требуется «перезагрузка». Иначе продолжать может быть чревато...

Как восстановить ресурс? Прислушаться к себе. Что дает именно мне импульс, силы и волю к жизни? Тренажерка/пробежка/бассейн? Курорт/дискотека/классная компания? Тишина/книжка/фильм? Общение или одиночество? Активность или покой? Уйти в астрал, уехать на природу, заняться спортом, бездумно попялиться в телефон, поиграть с племянниками, попариться в баньке, порубить дрова, напиться с соседом - у каждого свой способ сбросить напряжение и напитаться энергией для следующего броска. Кстати, у ресурсных людей «подзарядка» часто происходит как раз во время самой активной активности. К примеру, многие утверждают, что подпитываются энергией именно во время маршей или соседских встреч.

И не надо стыдиться и корчить из себя супергероя. Лучше восстановить истощенные силы вовремя, иначе выгорание может настичь в самый неподходящий момент. Причем иногда в очень причудливой форме – или грипп с ног свалит, или на ровном месте руку сломаешь, или еще какая бяка приключится. Это просто организм «командует» - эй, друг, сам меня не бережешь, так я о себе сумею позаботиться.

Помочь самому себе восстановиться – значит, гарантировать нашему «войску» в очень скором времени ресурсного бойца. И знаете что хорошо? Что нас много, и перезагрузка происходит не у всех одновременно. Пока кто-то «на подзарядке» - другие действуют. Потом «смена караула». Так что нос морковкой и хвост пистолетом. Прорвемся!

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