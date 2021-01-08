Источник материала: Хартия'97

Грозный Байден 8 Ксения Кириллова, «Крым. Реалии»

8.01.2021, 12:23

2,914

Джо Байден

Что ждет Кремль при новом президенте США.

Американские эксперты по безопасности все еще не могут со стопроцентной уверенностью сказать, что именно Москва стоит за самой масштабной хакерской атакой в новейшей истории США, в результате которой информация Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Министерства энергетики и других ключевых ведомств в течение 9 или минимум 6 месяцев была доступна иностранным хакерам.

Даже при сильнейшем противостоянии внутри американских элит в отношении России как одной из угроз безопасности Соединенных Штатов наблюдается двухпартийный консенсус

Тем не менее, госсекретарь США Майкл Помпео четко обозначил в своем интервью, что Россия входит в число врагов Америки, а российский президент Владимир Путин несет угрозу «всем, кто любит свободу».

Это означает, что даже при сильнейшем противостоянии внутри американских элит, наблюдаемом в наши дни, в отношении России как одной из угроз безопасности Соединенных Штатов наблюдается двухпартийный консенсус. Исключением из него стал, как это и бывало прежде, лишь Дональд Трамп, предположивший, что за массированной атакой может стоять Китай, и вновь напомнивший, что, по его мнению, именно китайское вмешательство обеспечило победу его сопернику Джо Байдену. Однако очевидно, что после того, как действующий президент покинет Белый дом, влиятельных заступников у Москвы не останется.

Фактор внутренней борьбы

Можно выделить несколько факторов, указывающих на то, что политика нового президента США в отношении России будет намного жестче, чем у его предшественника. Во-первых, Россия, как и Китай, прочно заняли свое место во внутренней политике Соединенных Штатов в том смысле, что любые попытки американских политиков «заигрывать» с лидерами этих стран моментально используются против них их политическими оппонентами. В большинстве случаев республиканцы стараются уличить демократов в связях с Пекином, тогда как демократы постоянно упирают на то, что Республиканская партия действует в интересах России в ущерб американской безопасности.

Однако недавняя президентская гонка показала, что стороны не против перехватывать друг у друга повестку «внешнеполитических» обвинений. Так, минувшей осенью The New York Times регулярно публиковал налоговые декларации Трампа и даже сведения о «тайном банковском счете» в Китае, тем самым пытаясь выбить у главы Белого дома довольно успешно разыгрываемую им «китайскую карту». Трамп отвечал сопернику тем же, неоднократно обвинив семью Байденов в получении денег от России, в частности, в процессе сомнительных сделок с Еленой Батуриной – вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Таким образом, даже если теоретически предложить, что Джо Байден может попробовать начать новую «перезагрузку» с Москвой, этот факт мгновенно будет использован республиканскими «ястребами» не только против него, но и против одного из основных аргументов Демпартии, который на протяжении четырех лет использовался для критики Дональда Трампа. Более того, в своей предвыборной кампании Байден уже обещал «наказать Россию», а в Америке принято серьезно относиться к предвыборным обещаниям.

В ожидании реванша

Кроме этого, победа Байдена означает реванш не только чиновников и дипломатов, работавших в команде Барака Обамы, но и «дотрамповской» элиты спецслужб, отношения которой с Трампом за 4 года переросли в открытое противостояние. Оно началось сразу же после избрания Дональда Трампа в 2016 году, когда новоизбранный президент сравнил американское разведсообщество с гестапо и отрицал возможность вмешательства России в выборы.

Следующим знаковым событием стало увольнение директора ФБР Джеймса Коми 9 мая 2017 года, а вслед за ним – обнародование 2 февраля 2018 года Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США рассекреченного меморандума, в котором ФБР и Министерство юстиции обвинялись в предвзятости в отношении Дональда Трампа. Документ, получивший краткое наименование «Меморандум Нунеса» (по имени главы Комитета Девина Нунеса), встретил резкую критику американского разведсообщества.

«Последней каплей» стало начатое генпрокурором Уильямом Барром расследование законности самого расследования о связях команды Трампа с Россией (Рашагейта). По слухам, именно отсутствие ожидаемых Трапмом выводов этого расследования стало одной из причин отставки Барра – наряду с его отказом назначить спецпрокуроров по расследованию якобы имевших место в ходе президентских выборов фальсификаций и налоговых дел Хантера Байдена. В свою очередь, американское разведсообщество, значительная часть которого воспринимает Трампа как угрозу национальной безопасности, расценивает подобные удары в том числе как атаки от поддержавшей Трампа России. Соответственно, приход к власти Джо Байдена дает этим людям возможности для реванша, а новому президенту США – возможность доказать, что вопросы национальной безопасности являются для него приоритетными.

Интересы и связи

Следующие два довода в пользу ужесточения отношения новой администрации Белого дома к России относятся к внешнеполитическим факторам. Это тесные отношения лично Джо Байдена с Украиной, а также приверженность новоизбранного президента и его команды идее восстановления связей с традиционными союзниками по НАТО и укрепления системы международного права и международных институтов. Европа, в свою очередь, уже заявила о готовности к «перезагрузке» отношений с США и выстраиванию единой системы трансатлантической безопасности для противодействия диктаторам.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что у европейских стран имеются свои интересы, в чем-то противоречащие интересам Соединенных Штатов. Отношения с европейскими союзниками при действующем американском президенте обострились довольно серьезно. Еще в 2018 году в российских СМИ появилась информация о том, что «в ЕС решили создать военный союз в противовес Трампу» во главе с Францией и Германией. Действительно, по сообщениям «Польского радио», 25 июня 2018 года министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Испании, Португалии и Эстонии подписали декларацию о создании Европейской оборонной инициативы – коалиции европейских стран, войска которых в случае необходимости должны будут быстро реагировать и проводить военные операции по всему миру. Это, однако, не исключает тесного взаимодействия в рамках иных уже существующих союзов.

Уязвимости демократов

Словом, тот факт, что Европа за 4 года в каком-то смысле училась «жить без США», не помешает «перезагрузке» прежних альянсов. Однако важно понимать, что улучшение американо-европейских отношений автоматически исключает возможность жесткого давления на партнеров – такого, как, к примеру, оказывает администрация Дональда Трампа на Германию в связи со строительством «Северного потока-2».

Соответственно, если отдельные европейские страны захотят вести сомнительный бизнес с Россией, администрация Байдена вряд ли решится применить в их отношении какие-либо жесткие меры. Вспомним, как в начале 2016 года эксперты украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) возмущались тем фактом, что Италия и Венгрия продолжали торговать оружием с Россией. Однако этот пункт касается лишь позиции данных европейских стран, и не отменяет жесткую политику самих США в отношении России.

Правда, у России имеется один довольно весомый предмет для торга с демократами. Именно Демпартия США более, чем республиканцы, озабочена проблемами ядерного сдерживания, а Джо Байден уже неоднократно высказывался, что намерен продлить договор в случае его избрания. Российский оппозиционный политик Владимир Милов еще несколько лет назад отмечал, что тема сотрудничества с Россией в области нераспространения ядерного оружия занимает особое место в политике национальной безопасности США, и в американском истеблишменте есть большая прослойка людей, которая готова простить Москве любые выходки до тех пор, пока продолжается сотрудничество в ядерной сфере. Зная это, Москва уже неоднократно пыталась использовать в своих интересах «ядерную карту», в том числе предлагая свои посреднические услуги в части влияния на Северную Корею.

Тем не менее, анализируя все эти факторы, можно заключить, что ужесточение политики в отношении России со стороны новой администрации Белого дома неизбежно несмотря на отдельные области, в которых Москва способна добиться локальных побед или уступок. Однако и внутренний, и внешнеполитический расклад в Соединенных Штатах на данный момент таков, что несмотря на отдельные разногласия с европейскими партнерами и лоббистские усилия российских чиновников и олигархов, новой «перезагрузки» отношений Москвы и Вашингтона в ближайшее время не ожидается.

Ксения Кириллова, «Крым. Реалии»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .