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Пять месяцев протеста в цифрах от правозащитников

08.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Более 25 тысяч задержанных, не менее 380 избитых.

Согласно данным Правозащитного центра «Весна» с 9 августа по 31 декабря прошлого года в стране были задержаны 25 326 человек, общее количество задержаний составило не менее 26 577. Это значит, что некоторых задерживали не по одному разу.

Пять месяцев протеста в цифрах от правозащитников

По подсчетам волонтеров, за этот период были задержаны не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек в возрасте 60+.

Больше всего задержанных в возрастной группе от 19 до 40 лет — более 10 500 человек.

Пять месяцев протеста в цифрах от правозащитников

Суды вынесли не менее 6 886 постановлений об арестах и 3 889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 и 23.4. При этом, как отмечают правозащитники, предупреждения суды выносили только в 87 случаях, а количество прекращенных дел не превысило 20-ти.

Пять месяцев протеста в цифрах от правозащитников

Всего за неполные пять месяцев демонстранты отбыли 83 006 суток административного ареста, заплатили 1 800 000 рублей штрафов.

Чаще всего судьи принимали решение наказать 15 сутками административного ареста (2230 случаев), среди штрафов лидируют суммы в 10, 20 и 30 базовых.

Пять месяцев протеста в цифрах от правозащитников

При задержаниях были избиты и сильно избиты не менее 381 человека, госпитализация потребовалась в 482 случаях. Не менее 10 человек получили огнестрельные ранения, пятеро были убиты.

Пять месяцев протеста в цифрах от правозащитников

 
 
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Более 25 тысяч задержанных, не менее 380 избитых.
 
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