ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уникальная операция: белоруске одновременно пересадили почку и вернули слух

08.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальную операцию провели белорусские врачи. Девушке с редким генетическим заболеванием одновременно восстановили слух и пересадили почку. Как сейчас чувствует себя пациентка, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

После двух лет тишины Екатерина, наконец, самостоятельно может поздравить родственников. И услышать ответ. А еще – поиграть с любимым шпицем Мишей. Он появился в самое тяжелое время: тогда работу почек поддерживали диализом, девушка полностью потеряла слух. Даже и не думала, что когда-нибудь узнает, как лает ее собака.

«Было очень интересно, как он дышит. Как он ходит, какие звуки издает. Когда я приехала и услышала, это было очень интересно», – сказала Екатерина Зайцева.

Теперь в телефоне видео со шпицем, внушительный плейлист из любимых песен. А еще у девушки большой список планов на будущее.

«Хочу, конечно, попробовать найти работу, свое дело по душе. Попутешествовать. Найти любовь даже. Детей еще можно! Все хочу, все!» – призналась Екатерина Зайцева.

Такую возможность Екатерине подарили минские хирурги. Ей одновременно пересадили почку и вернули слух. Две операции отдельно выполнить было невозможно.

«У пациента очень мало тромбоцитов в крови. Клетки, которые отвечают за свертывание крови, и соответственно уровень тромбоцитов меньше в 10 раз, чем у обычного человека», – пояснил замдиректора Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Калачик.

Медики пошли на риск. Оперировала бригада из 30 человек: трансплантологи и отоларингологи. Чудеса в этих стенах случаются практически каждый день. Белорусские хирурги выполняют сложнейшие – двойные и повторные пересадки органов.

«Сейчас я смотрю на свою дочь. Я рада, счастлива. Я благодарю врачей. Не знаю, какие слова подобрать. Это люди от Бога», – сказала мама Екатерины Зайцевой Ольга Зайцева.

Слух у Кати окончательно восстановится со временем. Но девушка признается: вновь слышать голос мамы – уже счастье.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продолжаются рождественские празднования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by