Уникальная операция: белоруске одновременно пересадили почку и вернули слух

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальную операцию провели белорусские врачи. Девушке с редким генетическим заболеванием одновременно восстановили слух и пересадили почку. Как сейчас чувствует себя пациентка, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

После двух лет тишины Екатерина, наконец, самостоятельно может поздравить родственников. И услышать ответ. А еще – поиграть с любимым шпицем Мишей. Он появился в самое тяжелое время: тогда работу почек поддерживали диализом, девушка полностью потеряла слух. Даже и не думала, что когда-нибудь узнает, как лает ее собака.

«Было очень интересно, как он дышит. Как он ходит, какие звуки издает. Когда я приехала и услышала, это было очень интересно», – сказала Екатерина Зайцева.

Теперь в телефоне видео со шпицем, внушительный плейлист из любимых песен. А еще у девушки большой список планов на будущее.

«Хочу, конечно, попробовать найти работу, свое дело по душе. Попутешествовать. Найти любовь даже. Детей еще можно! Все хочу, все!» – призналась Екатерина Зайцева.

Такую возможность Екатерине подарили минские хирурги. Ей одновременно пересадили почку и вернули слух. Две операции отдельно выполнить было невозможно.

«У пациента очень мало тромбоцитов в крови. Клетки, которые отвечают за свертывание крови, и соответственно уровень тромбоцитов меньше в 10 раз, чем у обычного человека», – пояснил замдиректора Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Калачик.

Медики пошли на риск. Оперировала бригада из 30 человек: трансплантологи и отоларингологи. Чудеса в этих стенах случаются практически каждый день. Белорусские хирурги выполняют сложнейшие – двойные и повторные пересадки органов.

«Сейчас я смотрю на свою дочь. Я рада, счастлива. Я благодарю врачей. Не знаю, какие слова подобрать. Это люди от Бога», – сказала мама Екатерины Зайцевой Ольга Зайцева.

Слух у Кати окончательно восстановится со временем. Но девушка признается: вновь слышать голос мамы – уже счастье.