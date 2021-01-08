|
Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Кубок мира по биатлону возобновляется женской спринтерской гонкой в немецком Оберхофе.
Сборную Беларуси сегодня представляют Анна Сола (№ 33), Елена Кручинкина (№ 74), Динара Алимбекова (№ 81) и Ирина Кручинкина (№ 84).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Тириль Экхофф (№ 16), Маркета Давидова (№ 17), Ханна Оберг (№ 26), Жюли Симон (№ 27), Эльвира Оберг (№ 30), Ингрид Тандреволд (№ 32), Марте Олсбю-Ройзеланд (№ 40), Анаис Шевалье (№ 42), Лиза Виттоцци (№ 51), Денизе Херрманн (№ 54), Доротея Вирер (№ 80).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок мира по биатлону возобновляется женской спринтерской гонкой в немецком Оберхофе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)