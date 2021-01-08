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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки

08.01.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кубок мира по биатлону возобновляется женской спринтерской гонкой в немецком Оберхофе.


Фото: Дарья Бурякина

Сборную Беларуси сегодня представляют Анна Сола (№ 33), Елена Кручинкина (№ 74), Динара Алимбекова (№ 81) и Ирина Кручинкина (№ 84).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Тириль Экхофф (№ 16), Маркета Давидова (№ 17), Ханна Оберг (№ 26), Жюли Симон (№ 27), Эльвира Оберг (№ 30), Ингрид Тандреволд (№ 32), Марте Олсбю-Ройзеланд (№ 40), Анаис Шевалье (№ 42), Лиза Виттоцци (№ 51), Денизе Херрманн (№ 54), Доротея Вирер (№ 80).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Кубок мира по биатлону возобновляется женской спринтерской гонкой в немецком Оберхофе.
 
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