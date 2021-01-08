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На Брестчине и Минщине два ДТП со смертельным исходом: погибли пешеходы
Источник материала: Tut.by
В Пинске и Смолевичском районе 7 января вечером произошли два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях погибли пешеходы. Об этом
По предварительной информации, 7 января около 20.30 в Пинске на улице Первомайской 22-летний водитель Renault Megane совершил наезд на 49-летнего мужчину. Последний переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Примерно в это же время в Смолевичском районе в деревне Плиса 27-летний водитель Renault Sandero совершил наезд на 44-летнего местного жителя, который находился на проезжей части.
ГАИ сообщает, что водитель был трезв, а пешеход, по предварительной информации, — в состоянии опьянения и не обозначен световозвращаюшим элементом.
Оба пешехода скончались на месте ДТП от полученных травм.
Главное управление ГАИ МВД обращается к участникам дорожного движения и просит водителей и пешеходов соблюдать правила и быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части.
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Главное управление ГАИ МВД обращается к участникам дорожного движения и просит водителей и пешеходов соблюдать правила и быть предельно внимательными при...
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