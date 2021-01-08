На Брестчине и Минщине два ДТП со смертельным исходом: погибли пешеходы

Источник материала: Tut.by

В Пинске и Смолевичском районе 7 января вечером произошли два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях погибли пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба МВД и призывает участников дорожного движения к повышенному вниманию.



Фото с места ДТП в Пинске. Фото: пресс-служба МВД

По предварительной информации, 7 января около 20.30 в Пинске на улице Первомайской 22-летний водитель Renault Megane совершил наезд на 49-летнего мужчину. Последний переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Примерно в это же время в Смолевичском районе в деревне Плиса 27-летний водитель Renault Sandero совершил наезд на 44-летнего местного жителя, который находился на проезжей части.

ГАИ сообщает, что водитель был трезв, а пешеход, по предварительной информации, — в состоянии опьянения и не обозначен световозвращаюшим элементом.

Оба пешехода скончались на месте ДТП от полученных травм.

Главное управление ГАИ МВД обращается к участникам дорожного движения и просит водителей и пешеходов соблюдать правила и быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части.