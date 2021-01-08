Источник материала: UDF



Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Таких морозов мы не видели»: синоптики предупредили о грядущих холодах Последние зимы у нас были очень теплые.

Таких морозов мы не видели несколько лет, последние зимы у нас были очень теплые. Мы окажемся в логове сибирской зимы, — отметил ведущий специалист центра «Фобос»Температура воздуха в ночное время будет достигать отметки −20…−25 °C. Днем воздух прогреется до −13…−15 °C.Это не значит, что в Москве самой будет -27 °C, это по региону, — подчеркнул в беседе с РБК Тишковец.Метеоролог объяснил, что такое резкое похолодание случится из-за действия циклона. «Циклон, который сейчас посыпает нас снегом, пройдет южнее Москвы, мы окажемся в его тыловой части, и ветры развернутся на северо-восточные румбы. Северо-восточные румбы — это всегда ультраполярное вторжение арктического воздуха, — добавил специалист.Главный специалист Московского метеобюроотметила, что это будут самые холодные дни с начала зимы, однако температура все равно выше климатической нормы, соответствющей этому времени года.Позднякова уточнила, что похолодание начнет сказываться в Московском регионе уже к концу текущей недели.Ранее ridus.ru писал о том, что в последние дни новогодних каникул в Московском регионе ожидаются морозы до -10 °C. В эти дни также будет наблюдаться хороший снежный покров, создающий хорошие условия для катания на лыжах.