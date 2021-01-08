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«Таких морозов мы не видели»: синоптики предупредили о грядущих холодах

08.01.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Таких морозов мы не видели»: синоптики предупредили о грядущих холодах
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
На следующей неделе в Москве ожидаются аномальные морозы. Это будет максимальное похолодание с начала зимы. По оценке метеорологов, таких холодных зим в столичном регионе не было уже на протяжении нескольких лет.

Таких морозов мы не видели несколько лет, последние зимы у нас были очень теплые. Мы окажемся в логове сибирской зимы, — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в ночное время будет достигать отметки −20…−25 °C. Днем воздух прогреется до −13…−15 °C.

Это не значит, что в Москве самой будет -27 °C, это по региону, — подчеркнул в беседе с РБК Тишковец.
Метеоролог объяснил, что такое резкое похолодание случится из-за действия циклона. «Циклон, который сейчас посыпает нас снегом, пройдет южнее Москвы, мы окажемся в его тыловой части, и ветры развернутся на северо-восточные румбы. Северо-восточные румбы — это всегда ультраполярное вторжение арктического воздуха, — добавил специалист.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что это будут самые холодные дни с начала зимы, однако температура все равно выше климатической нормы, соответствющей этому времени года.

Позднякова уточнила, что похолодание начнет сказываться в Московском регионе уже к концу текущей недели.

Ранее ridus.ru писал о том, что в последние дни новогодних каникул в Московском регионе ожидаются морозы до -10 °C. В эти дни также будет наблюдаться хороший снежный покров, создающий хорошие условия для катания на лыжах.
 
 
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