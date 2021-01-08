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«Подорожает почти все». Аптеки готовятся к повышению цен. Когда и на сколько подорожают лекарства

08.01.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Подорожает почти все». Аптеки готовятся к повышению цен. Когда и на сколько подорожают лекарства
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 1 января чиновники подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля. Аптечные сети рассказывают, что намерены «тянуть до последнего» с повышением цен, то есть до начала февраля, пишет TUT.BY.

«Это логично, зачем торопиться повышать цены из-за НДС, если есть возможность пока это не делать», — рассказали в одной из аптечных сетей.


Участники рынка говорят, что подорожает большинство лекарств и медизделий.

Многие аптечные сети намерены поднять цены на лекарства в пределах 10%.

А белорусские лекарства подорожают? И вырастут ли цены на услуги медцентров?



Речь идет про подорожание не только импортных лекарств: так как во многих белорусских лекарствах есть зарубежные компоненты, на которые также повысили НДС, то цены также вырастут и на них.

Причем с 1 января ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие выросла до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставка выросла до 20% на:

сырье и материалы для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);

комплектующие изделия для производства лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);

полуфабрикаты к лекарственным средствам, медицинским изделиям (в т. ч. протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые сырье и комплектующие.

Участники рынка прогнозируют, что вырастут также цены и на услуги медцентров. На те, при оказании которых используют лекарства, медизделия, импортное сырье и комплектующие.
 
 
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Аптечные сети готовятся к подорожанию лекарств и медизделий с февраля.
 
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