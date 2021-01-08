Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY

«Это логично, зачем торопиться повышать цены из-за НДС, если есть возможность пока это не делать», — рассказали в одной из аптечных сетей.

А белорусские лекарства подорожают? И вырастут ли цены на услуги медцентров?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Подорожает почти все». Аптеки готовятся к повышению цен. Когда и на сколько подорожают лекарства Аптечные сети готовятся к подорожанию лекарств и медизделий с февраля.

Участники рынка говорят, что подорожает большинство лекарств и медизделий.Многие аптечные сети намерены поднять цены на лекарства в пределах 10%.Речь идет про подорожание не только импортных лекарств: так как во многих белорусских лекарствах есть зарубежные компоненты, на которые также повысили НДС, то цены также вырастут и на них.Причем с 1 января ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие выросла до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставка выросла до 20% на:сырье и материалы для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);комплектующие изделия для производства лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);полуфабрикаты к лекарственным средствам, медицинским изделиям (в т. ч. протезно-ортопедическим изделиям).Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые сырье и комплектующие.Участники рынка прогнозируют, что вырастут также цены и на услуги медцентров. На те, при оказании которых используют лекарства, медизделия, импортное сырье и комплектующие.