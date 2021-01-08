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Болкунец: Лукашенко готовит комбинацию, которой позавидовал бы сам Остап Бендер
Источник материала: UDF
Фото: news.liga.net
Об этом написал в своем telegram-канале политолог Дмитрий Болкунец, ссылаясь на полученную от источника информацию.
Эксперт назвал Александра Лукашенко великим комбинатором, которому позавидовал бы сам Остап Бендер.
«На так называемом народном собрании, больше напоминающем пародию на съезд КПСС с проверенными отобранными кадрами, Лукашенко (или какая-нибудь Качанова) представит проект обновленной Конституции, а делегаты его, разумеется, единогласно поддержат», - считает политолог.
По словам Болкунца, далее подконтрольный парламент соберется на экстренное заседание и примет все поправки.
Изменения будут внесены декоративные, типа Земля – круглая, Беларусь - центр Европы, ядерная, космическая держава, добавил эксперт. Главное то, что Лукашенко рассчитывает поделиться лишь мизерной частью своих полномочий и царствовать дальше. А о выборах и референдумах можно будет забыть.
«Так он (Лукашенко – прим. ред.) рассчитывает преодолеть политический кризис. Думает, что народ свыкнется, а Москва ещё раз золотых монеток подбросит», - заключил политолог.
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Изменения будут внесены декоративные, типа Земля – круглая, Беларусь - центр Европы.
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