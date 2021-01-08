Источник материала: UDF



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«На так называемом народном собрании, больше напоминающем пародию на съезд КПСС с проверенными отобранными кадрами, Лукашенко (или какая-нибудь Качанова) представит проект обновленной Конституции, а делегаты его, разумеется, единогласно поддержат», - считает политолог.

«Так он (Лукашенко – прим. ред.) рассчитывает преодолеть политический кризис. Думает, что народ свыкнется, а Москва ещё раз золотых монеток подбросит», - заключил политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Болкунец: Лукашенко готовит комбинацию, которой позавидовал бы сам Остап Бендер Изменения будут внесены декоративные, типа Земля – круглая, Беларусь - центр Европы.

Об этом написал в своем telegram-канале политолог, ссылаясь на полученную от источника информацию.Эксперт назвалвеликим комбинатором, которому позавидовал бы сам Остап Бендер.По словам Болкунца, далее подконтрольный парламент соберется на экстренное заседание и примет все поправки.Изменения будут внесены декоративные, типа Земля – круглая, Беларусь - центр Европы, ядерная, космическая держава, добавил эксперт. Главное то, что Лукашенко рассчитывает поделиться лишь мизерной частью своих полномочий и царствовать дальше. А о выборах и референдумах можно будет забыть.