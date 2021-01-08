ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Болкунец: Лукашенко готовит комбинацию, которой позавидовал бы сам Остап Бендер

08.01.2021 13:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Болкунец: Лукашенко готовит комбинацию, которой позавидовал бы сам Остап Бендер
Фото: news.liga.net
На Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести в феврале, президент республики Александр Лукашенко собирается реализовать схему, позволяющую ему править сколь угодно долго.

Об этом написал в своем telegram-канале политолог Дмитрий Болкунец, ссылаясь на полученную от источника информацию.

Эксперт назвал Александра Лукашенко великим комбинатором, которому позавидовал бы сам Остап Бендер.

«На так называемом народном собрании, больше напоминающем пародию на съезд КПСС с проверенными отобранными кадрами, Лукашенко (или какая-нибудь Качанова) представит проект обновленной Конституции, а делегаты его, разумеется, единогласно поддержат», - считает политолог.


По словам Болкунца, далее подконтрольный парламент соберется на экстренное заседание и примет все поправки.

Изменения будут внесены декоративные, типа Земля – круглая, Беларусь - центр Европы, ядерная, космическая держава, добавил эксперт. Главное то, что Лукашенко рассчитывает поделиться лишь мизерной частью своих полномочий и царствовать дальше. А о выборах и референдумах можно будет забыть.

«Так он (Лукашенко – прим. ред.) рассчитывает преодолеть политический кризис. Думает, что народ свыкнется, а Москва ещё раз золотых монеток подбросит», - заключил политолог.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения будут внесены декоративные, типа Земля – круглая, Беларусь - центр Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальная операция: белоруске одновременно пересадили почку и вернули слух
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by