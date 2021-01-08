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Мужчина сходил в ресторан и оставил чаевые. Но официантка оказалась недовольна

08.01.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина сходил с другом в ресторан и оставил чаевые. Однако после замечания официантки он изменил своё решение.

Пользователь Reddit под ником Snalaa решил спросить совета у других людей, правильно ли он поступил. Мужчина объяснил, что в Канаде он и его друг решили перекусить в китайском ресторане. Друзья зарезервировали стол онлайн и таким же образом сделали заказ.

Официантка принесла еду, после чего ушла. Компаньоны поели, отметили, что было очень вкусно. Затем Snalaa расплатился по счёту в 30 канадских долларов и оставил 15% чаевых – 5 долларов. Когда мужчины собрались уходить, официантка недовольным тоном спросила: «Что-то не так с едой? Где остальные чаевые?»

Мужчина сходил в ресторан и оставил чаевые. Но официантка оказалась недовольна
Фото: pixabay.com 

Snalaa растерялся. Ему впервые сказали, что 15% чаевых от стоимости заказа оказалось мало. Кроме того, тон официантки тоже не понравился мужчине. В итоге автор истории просто забрал свои 5 долларов и ушёл. Девушка что-то сказала ему вслед, но Snalaa не слушал.

Мужчина спросил у друга, действительно ли его чаевые были слишком маленькими? После некоторых размышлений приятели сошлись во мнении, что девушка за всё время подошла к ним один раз, то есть, они не доставили ей особых хлопот. Да и вообще они не обязаны были оставлять даже такие чаевые.

Мужчина сходил в ресторан и оставил чаевые. Но официантка оказалась недовольна
Фото: pixabay.com 

Пользователи Reddit в целом поддержали мужчину. По мнению комментаторов, дело не в том, что официантка подошла к ним лишь раз – это не повод давать ей меньше чаевых. Реддиторы сошлись на том, что само поведение девушки было крайне невежливым – это повод забрать чаевые.

Также комментаторы начали спорить, сколько процентов от заказа уместно оставлять в качестве чаевых. Если в середине прошлого века нормой считалось 10%, то сейчас – уже 20%, что довольно много.

Ранее мы рассказывали про другую официантку, у которой накануне Рождества случилось маленькое чудо. А всё началось с загадочных слов подруги – здесь подробности.   

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Мужчина сходил с другом в ресторан и оставил чаевые. Однако после замечания официантки он изменил своё решение. Пользователь Reddit под ником Snalaa решил спросить...
 
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