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Мужчина сходил в ресторан и оставил чаевые. Но официантка оказалась недовольна
Источник материала: СТВ
Мужчина сходил с другом в ресторан и оставил чаевые. Однако после замечания официантки он изменил своё решение.
Пользователь Reddit под ником Snalaa решил
Официантка принесла еду, после чего ушла. Компаньоны поели, отметили, что было очень вкусно. Затем Snalaa расплатился по счёту в 30 канадских долларов и оставил 15% чаевых – 5 долларов. Когда мужчины собрались уходить, официантка недовольным тоном спросила: «Что-то не так с едой? Где остальные чаевые?»
Snalaa растерялся. Ему впервые сказали, что 15% чаевых от стоимости заказа оказалось мало. Кроме того, тон официантки тоже не понравился мужчине. В итоге автор истории просто забрал свои 5 долларов и ушёл. Девушка что-то сказала ему вслед, но Snalaa не слушал.
Мужчина спросил у друга, действительно ли его чаевые были слишком маленькими? После некоторых размышлений приятели сошлись во мнении, что девушка за всё время подошла к ним один раз, то есть, они не доставили ей особых хлопот. Да и вообще они не обязаны были оставлять даже такие чаевые.
Пользователи Reddit в целом поддержали мужчину. По мнению комментаторов, дело не в том, что официантка подошла к ним лишь раз – это не повод давать ей меньше чаевых. Реддиторы сошлись на том, что само поведение девушки было крайне невежливым – это повод забрать чаевые.
Также комментаторы начали спорить, сколько процентов от заказа уместно оставлять в качестве чаевых. Если в середине прошлого века нормой считалось 10%, то сейчас – уже 20%, что довольно много.
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Мужчина сходил с другом в ресторан и оставил чаевые. Однако после замечания официантки он изменил своё решение. Пользователь Reddit под ником Snalaa решил спросить...
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