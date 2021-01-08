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Кондрусевич и Великоселец проведут совместную службу
08.01.2021 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Бывший митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и епископ Пинской епархии Казимир Великоселец проведут совместную службу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии, сообщает портал сatholic.by.
Месса пройдет 24 января и начнется в 13:00. Она станет прощальной для архиепископа. Здесь же Казимира Великосельца торжественно представят как Апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии.
© Sputnik / Анна Нефедова
Накануне Тадеуш Кондрусевич
Напомним, что 3 января, в день 75-летия Кондрусевича,
Кондрусевич возглавляет РКЦ с 2007 года, он был назначен в Беларусь Папой Римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит почти десять лет руководил католической кафедрой в Москве.
Ситуация с Кондрусевичем
После состоявшихся 9 августа в Беларуси президентских выборов в стране начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с силовиками. После этого Кондрусевич осудил жесткие меры правоохранителей. В конце августа белорусские пограничники
22 декабря министр иностранных дел Беларуси Беларуси Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску
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