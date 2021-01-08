Кондрусевич и Великоселец проведут совместную службу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Бывший митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и епископ Пинской епархии Казимир Великоселец проведут совместную службу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии, сообщает портал сatholic.by.

Месса пройдет 24 января и начнется в 13:00. Она станет прощальной для архиепископа. Здесь же Казимира Великосельца торжественно представят как Апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии.

Накануне Тадеуш Кондрусевич провел прощальную службу в Фарном костеле в Гродно. Поприветствовать ушедшего в отставку с поста главы Католической церкви Беларуси пришли сотни жителей областного центра – столько в костеле не собиралось с начала пандемии.

Напомним, что 3 января, в день 75-летия Кондрусевича, Папа Римский Франциск принял его положенную с возрастом отставку. Эту просьбу архипастырь направил понтифику еще за месяц до своего юбилея, когда вынужденно находился за границей.

Кондрусевич возглавляет РКЦ с 2007 года, он был назначен в Беларусь Папой Римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит почти десять лет руководил католической кафедрой в Москве.

Ситуация с Кондрусевичем

После состоявшихся 9 августа в Беларуси президентских выборов в стране начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с силовиками. После этого Кондрусевич осудил жесткие меры правоохранителей. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику , президент Беларуси Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи" , что стало причиной отказа для его въезда в страну.

22 декабря министр иностранных дел Беларуси Беларуси Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы РКЦ в республику. 24 декабря глава РКЦ в Беларуси Кондрусевич приехал в Минск и провел рождественскую службу.

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