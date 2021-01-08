ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кондрусевич и Великоселец проведут совместную службу

08.01.2021 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Бывший митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и епископ Пинской епархии Казимир Великоселец проведут совместную службу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии, сообщает портал сatholic.by.

Месса пройдет 24 января и начнется в 13:00. Она станет прощальной для архиепископа. Здесь же Казимира Великосельца торжественно представят как Апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии.

© Sputnik / Анна Нефедова
Лукашенко зажег свечу в храме и рассказал, чем ему не понравился 2020 год

Накануне Тадеуш Кондрусевич провел прощальную службу в Фарном костеле в Гродно. Поприветствовать ушедшего в отставку с поста главы Католической церкви Беларуси пришли сотни жителей областного центра – столько в костеле не собиралось с начала пандемии.

Напомним, что 3 января, в день 75-летия Кондрусевича, Папа Римский Франциск принял его положенную с возрастом отставку. Эту просьбу архипастырь направил понтифику еще за месяц до своего юбилея, когда вынужденно находился за границей.

Кондрусевич возглавляет РКЦ с 2007 года, он был назначен в Беларусь Папой Римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит почти десять лет руководил католической кафедрой в Москве.

Ситуация с Кондрусевичем

После состоявшихся 9 августа в Беларуси президентских выборов в стране начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с силовиками. После этого Кондрусевич осудил жесткие меры правоохранителей. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику, президент Беларуси Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", что стало причиной отказа для его въезда в страну.

22 декабря министр иностранных дел Беларуси Беларуси Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы РКЦ в республику. 24 декабря глава РКЦ в Беларуси Кондрусевич приехал в Минск и провел рождественскую службу.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главе РКЦ 3 января исполнись 75 лет, по достижении этого возраста епископы, согласно каноническому праву, пишут письмо Папе Римскому с прошением о выходе на...
 
Новости дня
Новости разные
 
День перемен: какие знаки Зодиака 8 января ожидают подарки судьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by