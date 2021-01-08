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Советник президента Литвы: с людьми Байдена идёт работа над белорусским вопросом

08.01.2021 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Особенно в вопросах безопасности и обороны.



Об этом заявила главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. По её словам, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Байдена уже сейчас работают над "белорусским вопросом", сообщает Delfi.

"Цель — вернуть США к тем темам, которые важны и для нас — "Восточное партнёрство", Восточная Европа, в том числе и Беларусь, — говорит советник. — Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, её желание стать свободными людьми, свободным обществом, в том направлении уже ведётся совместная работа".

Литва последовательно поддерживает демократические силы в Беларуси, в Вильне живёт и работает Светлана Тихановская, которая летом 2020-го была вынуждена уехать из страны.
 
 
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Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Особенно в вопросах безопасности и обороны.
 
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