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Советник президента Литвы: с людьми Байдена идёт работа над белорусским вопросом
Источник материала: Партизан
Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Особенно в вопросах безопасности и обороны.
Об этом заявила главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. По её словам, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Байдена уже сейчас работают над "белорусским вопросом", сообщает
"Цель — вернуть США к тем темам, которые важны и для нас — "Восточное партнёрство", Восточная Европа, в том числе и Беларусь, — говорит советник. — Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, её желание стать свободными людьми, свободным обществом, в том направлении уже ведётся совместная работа".
Литва последовательно поддерживает демократические силы в Беларуси, в Вильне живёт и работает Светлана Тихановская, которая летом 2020-го была вынуждена уехать из страны.
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Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Особенно в вопросах безопасности и обороны.
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