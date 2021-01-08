Жизнь по Оруэллу

Происходящее сейчас в Беларуси - почти по Оруэллу, считает политолог Валерий Карбалевич.





"Если смотреть на официальный белорусский информационный экран, то почему-то сразу вспоминается Оруэлл: "война – это мир, свобода - это рабство"...





На фоне облав по минским дворам, погромов демократических организаций и активистов, в стране объявлен год "народного единства".

Но на этом издевательство над здравым смыслом не закончилось.

Выступая в храме в праздник Рождества Лукашенко заявил: "Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси".





Это говорится о стране, где несколько месяцев бушевала народная революция, которая с лета находилась в топе мировых новостей как государство с самыми крупными социально-политическими протестами.



