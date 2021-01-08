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Жизнь по Оруэллу
Источник материала: Партизан
...Ложь - это правда, любовь - это смерть... Если вы еще не читали Оруэлла, самое время, чтобы понять, в каком именно государстве мы сегодня живем.
Происходящее сейчас в Беларуси - почти по Оруэллу, считает политолог Валерий Карбалевич.
"Если смотреть на официальный белорусский информационный экран, то почему-то сразу вспоминается Оруэлл: "война – это мир, свобода - это рабство"...
На фоне облав по минским дворам, погромов демократических организаций и активистов, в стране объявлен год "народного единства".
Но на этом издевательство над здравым смыслом не закончилось.
Выступая в храме в праздник Рождества Лукашенко заявил: "Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси".
Это говорится о стране, где несколько месяцев бушевала народная революция, которая с лета находилась в топе мировых новостей как государство с самыми крупными социально-политическими протестами.
Чтобы описать сегодняшнюю белорусскую трагикомическую реальность, нужен исследователь масштаба Оруэлла", -
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...Ложь - это правда, любовь - это смерть... Если вы еще не читали Оруэлла, самое время, чтобы понять, в каком именно государстве мы сегодня живем.
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