Украина за год нарастила импорт бензина из Беларуси почти на четверть

В 2020 году импорт бензинов в Украину составил 1,095 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в позапрошлом году (1,038 млн тонн). Об этом сообщает профильное украинское издание нефтегазовой отрасли enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы "А-95"».





При этом, по данным «А-95», белорусские НПЗ в 2020 году нарастили отгрузки бензинов на 23,7% (на 163 тыс. т), до 854,5 тыс. т, тем самым увеличив свою долю в импорте бензинов с 67% до 78%.

Как отмечает издание, наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались летом: в июне было импортировано 97 тыс. т, в июле — 92 тыс. т, в августе — 89,4 тыс. т. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45–75 тыс. т.

При этом поставки из Литвы за 2020 год сократились почти на треть (28,4%), до 235,1 тыс. т, что, соответственно, по итогу года привело к снижению доли в импорте с 32% до 21%.

Эксперты «А-95» отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов «Белорусской нефтяной компанией» в портфеле с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 год.

Однако, по информации enkorr, уже по долгосрочным контрактам на 2021 год трейдеры либо отказались от такого портфельного предложения, либо сократили объемы бензинов в пакете c дизельным топливом в пользу покупки ресурса на спотовом рынке.

Кроме того, трейдеры отмечали, что объемы терм-контрактов на поставку белорусских бензинов в текущем году снизились, в том числе из-за растущих объемов производства на Кременчугском НПЗ.

В правительстве Украины ранее заявляли, что закупают в Беларуси большое количество топлива, поскольку это выгодно.

«У нас своей нефти нет. Это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать. То есть часть нефти… Я не знаю, откровенно… Кажется, сейчас сырую нефть мы из России не получаем, поэтому мы вынуждены закупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, в Беларуси, которая вырабатывает, абсолютно понятно, из российской нефти. Но нам это выгодно. У нас альтернатива какая? Закупать европейское топливо. Потянем мы все сейчас с вами цену европейского топлива?.. Таково нынешнее время», — отмечал в январе 2019 года тогдашний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью телеканалу «112».