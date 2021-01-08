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Американский суд приговорил хакера из РФ к 12 годам за кибератаки

08.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Американский суд приговорил хакера из РФ к 12 годам за кибератаки

  • 8.01.2021, 14:23
Американский суд приговорил хакера из РФ к 12 годам за кибератаки

Россиянин также обязан обязан выплатить компенсацию в $20 миллионов.

Окружной суд нью-йоркского района Манхэттен в четверг, 7 января, приговорил гражданина России Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы по обвинению в хакерской деятельности. Кроме того, россиянин должен выплатить минимум 20 млн долларов США (16,2 млн евро) компаниям, заявившим об ущербе от его деятельности, сообщает dw.com.

Сторона обвинения ходатайствовала о 15-20 годах заключения, отмечая, что такой вердикт пошлет сигнал другим иностранным киберпреступникам, пишет агентство Bloomberg. Судья Лора Тейлор Суэйн объяснила, что россиянин, задержанный в Грузии в 2018 году, находился там под стражей в «необычно тяжелых» условиях до экстрадиции в США.

Тюрина обвинили в краже данных у более чем 80 млн клиентов американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co., а также целого ряда финансовых компаний, информационных деловых изданий и инвестиционных фирм. Обвинение утверждало, что подельником Тюрина на протяжении 7 лет являлся гражданин Израиля Гери Шалон. По версии следствия, злоумышленники использовали полученную Тюриным информацию для рассылки электронных писем с целью незаконного финансового обогащения. В сентябре 2019-го россиянин признал вину в сговоре, электронном мошенничестве, незаконных азартных играх в интернете и хакерской деятельности. Израильтянин был арестован и экстрадирован в США в 2015 году.

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Россиянин также обязан обязан выплатить компенсацию в $20 миллионов.
 
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