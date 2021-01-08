Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, почему некоторые люди сталкиваются с «привидениями» 8.01.2021, 14:13

Специалисты убеждены: шестое чувство — не всегда лишь галлюцинации.

По данным исследовательской компании Ipsos, 46 процентов американцев верят в призраков. Специалисты убеждены: шестое чувство — не всегда лишь галлюцинации больных людей, пишет ria.ru .

Вера и суеверия

Как сообщали мировые СМИ, в разгар первой волны COVID-19 деревню Кепух на острове Ява оккупировали призраки в белых одеждах. На самом деле это были волонтеры, одетые как поконги — души умерших, не успевшие попасть в мир иной. Местные власти рассчитывали вызвать у людей суеверный страх, чтобы разогнать их по домам. И это сработало.

Исследователи отмечают: вера в потустороннее и духов умерших глубоко укоренена в представлениях человека об окружающем мире. Это часть культуры и религиозных переживаний, это помогает объяснить необычные явления и даже собственное существование. Широкое распространение феномена дает ощутимые экономические последствия. Например, дома с привидениями притягивают туристов и продаются дороже обычных. Если же склонность к иллюзиям превращается в одержимость, качество жизни человека заметно снижается, да и общество страдает. Вот почему подобные психологические состояния в последнее время активно исследуют, и серьезные научные журналы публикуют об этом статьи.

Когда мозг слишком старается

Зрительные и звуковые галлюцинации часто объясняют психическими отклонениями и неврологическими болезнями. Например, у 88 процентов пациентов с Паркинсоном или деменцией бывают видения, у 45 — звуковые иллюзии. Ученые называют это состояние парейдолией. Однако она свойственна и здоровым людям, причем механизмы галлюцинаций одни и те же. Это показали эксперименты под руководством Дэвида Смайлза из Школы психологии Университета Ньюкасла (Великобритания).

Ученые опирались на понятия о мышлении "снизу-вверх" и "сверху-вниз". Первое означает обработку мозгом информации, пришедшей от органов чувств, второе — создание образов на основе данных, хранящихся в памяти при добавлении к ним чего-то нового. Восемьдесят два здоровых молодых студента по просьбе исследователей выполняли задания на способность различать реальность и парейдолию лиц. Оказалось, что у тех, кто справился с тестами хуже, сильнее развито мышление "сверху-вниз". Эти люди более склонны к зрительным иллюзиям.

Каждую минуту мы получаем от органов чувств огромный объем информации — картины, сменяющие друг друга, шум на улице, прикосновения. Мозг просеивает входящие потоки, убирает ненужное и оставляет важное. Иногда он работает слишком хорошо: нечто бессмысленное маркирует как ценное. Скажем, слушая песню на незнакомом иностранном языке, мы порой придаем непонятным словам осмысленное значение. Таким излишним рвением мозга объясняют феномен электронного голоса — например, шумы на аудиозаписи любители паранормального считают голосами умерших людей.

Одержимость призраками

В семидесятые годы Дорис Битер, мать четверых детей из Калвер-Сити в Калифорнии, заявляла, что постоянно видит фантомы трех мужчин. Они якобы нападали на нее и даже насиловали. Все ее дети тоже утверждали, что встречались с призраками — одного они даже называли "Мистер чей-то". Средний сын Дорис, уже будучи взрослым, говорил в интервью, что привидения толкали их, кусали и царапали.

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе не нашли у Дорис отклонений, но обнаружили факторы, провоцирующие ее состояние: тяжелое детство, физическое и ментальное насилие, травматичные отношения с мужчинами. Она жила с детьми в ветхом доме, в токсичном окружении. Впрочем, со временем призраки являлись семье все реже. Дорис умерла в девяностые естественной смертью. Но ее сын уверял, что и он, и братья с сестрой, уже повзрослев, иногда тоже видели духов. Правда, негативным этот опыт был только в Калвер-Сити.

Таких, как Дорис, ученые называют "одержимыми призраками" (Haunted People) и даже выделяют их состояние в отдельный синдром, подчеркивая неоднократное повторение соответствующих симптомов. Все необъяснимое эти люди склонны приписывать потусторонним силам.

Синдром одержимых призраками связан с массовыми психозами — например, такое наблюдали раньше у групп молодых женщин или в периоды сильных стрессов. Иногда его провоцирует страх перед современными технологиями. Ученые из Великобритании, Португалии, США и Австралии относят к этому же состоянию и некоторые случаи мании преследования (сталкинга): человеку кажется, что за ним следят, ему угрожают, его контролируют — например, через монитор или телефонную прослушку. Пациенты с такими отклонениями часто объединяются в сообщества "людей-мишеней", они верят в теории заговора и мировое правительство.

Физическое объяснение иллюзий

Недавно та же группа ученых проанализировала большую подборку статей с исследованиями "домов с привидениями". Люди, пережившие там опыт иллюзий, описывают два вида необъяснимых явлений. Первое — призраки, ощущение чужого присутствия, неизвестные голоса. Второе — когда сами собой возникают и исчезают предметы, спонтанно включаются электроприборы, звучат таинственные стуки, скрипы.

Ученые насчитали несколько физических причин таких ощущений. Прежде всего, это определенные запахи в помещении, оттенки стен, музыка. Затем — плохое освещение: сумрак в комнатах сам по себе создает атмосферу чего-то мистического.

Качество воздуха тоже способно послужить спусковым крючком для иллюзий — некоторые авторы отмечают, что особые виды грибка и плесени выделяют нейротоксические вещества. Учитывая, что дома с привидениями, как правило, древние, гипотеза не лишена оснований.

А бывает, что виной всему — отравление угарным газом. В научной литературе начала XX века описан случай: пара переехала в дом 1870 года и вскоре стала испытывать головные боли и слабость, слышать шаги, а потом и видеть фантомы. Оказалось, у них неисправна печь.

Среди других возможных причин — температура воздуха, ультразвук, электромагнитное излучение.

Но, несмотря на вполне реальные объяснения, некоторые более склонны верить в иллюзии и даже проводят обряды очищения. В Австралийском журнале парапсихологии вышла статья ученых из Школы психологии Университета Аделаиды и общества изучения паранормального с опросом тридцати человек, которые заказывали такую услугу. Они ощущали чужое присутствие, им казалось, что на них кто-то смотрит. Некоторые уверяли, что видят умерших, спонтанное движение предметов, включение и выключение света. Другие описывали звуки: стук дверей и оконных ставен, шаги, голос, зовущий по имени. Кто-то чувствовал прикосновения, от которых "холодел". Типичный портрет заказчика "чистки" — женщина около сорока, живет с мужем и ребенком в собственном доме.

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