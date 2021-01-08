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«История, героем которой мог бы стать любой белорус»

08.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«История, героем которой мог бы стать любой белорус»

  • 8.01.2021, 14:03
«История, героем которой мог бы стать любой белорус»
фото:Reuters

В память о Романе Бондаренко сняли фильм.

В память об убитом лукашистами художнике Романе Бондаренко сняли художественный короткометражный фильм «Менск 2020».

Режиссер – Анастасия Мацкевич. Ее фильм посвящен памяти Романа Бондаренко и событиям, которые произошли 15 ноября на «Площади перемен» – когда силовики цинично разогнали акцию «Я выхожу» и разнесли мемориал. «Это история, героем которой мог бы стать каждый белорус после августа 2020 года», – говорится в аннотации к фильму.

Фильм снят при поддержке Белорусского фонда культурной солидарности.

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В память о Романе Бондаренко сняли фильм.
 
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