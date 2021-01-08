|
«История, героем которой мог бы стать любой белорус»
Источник материала: Хартия'97
«История, героем которой мог бы стать любой белорус»
В память о Романе Бондаренко сняли фильм.
В память об убитом лукашистами художнике Романе Бондаренко сняли художественный короткометражный фильм
Режиссер – Анастасия Мацкевич. Ее фильм посвящен памяти Романа Бондаренко и событиям, которые произошли 15 ноября на «Площади перемен» – когда силовики цинично разогнали акцию «Я выхожу» и разнесли мемориал. «Это история, героем которой мог бы стать каждый белорус после августа 2020 года», – говорится в аннотации к фильму.
Фильм снят при поддержке Белорусского фонда культурной солидарности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В память о Романе Бондаренко сняли фильм.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)