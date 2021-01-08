Источник материала: Хартия'97

Для «пустующих» квартир заметно повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги 1 8.01.2021, 14:01

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Одни из самых чувствительных для кошелька строчек в «жировке» — отопление и подогрев воды.

С 1 января подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Повышение коснулось не только льготных тарифов, но и «экономически обоснованных». Причем некоторые полные тарифы выросли весьма ощутимо, в том числе одни из самых чувствительных для кошелька строчек в «жировке» — отопление и подогрев воды. Tut.by посмотрел, как изменились платежи за ЖКУ для «пустующих» квартир, в которых никто не зарегистрирован.

На сколько подорожали отопление и горячая вода

Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду повысили с 1 января подняли с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 16,3%. Для сравнения: субсидируемый тариф с 1 января не подняли, он вырастет с 1 июня на 6,3% — с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал сейчас нужно будет заплатить 20,96 рубля (в ноябре или декабре этого года, когда начнется отопление, сумма за этот же потребленный объем составит 22,28 рубля).

Если в этой квартире никто не прописан, то суммы к оплате за отопление сейчас составит 109,06 рубля (в декабре прошлого года было 93,75 рубля).

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в этой же квартире по полному тарифу выйдет сейчас выйдет 45,05 рубля (в декабре прошлого года — 38,73 рубля). Для сравнения: в квартире, в которой считают по субсидируемым тарифам подогрев воды, сейчас этот же потребленный объем обошелся бы в 8,66 рубля.

На сколько подорожали техобслуживание и водоснабжение

Полный тариф за водоснабжение повысили на 23,9% — до 1,1623 рубля за 1 кубометр.

Экономически обоснованный тариф за техническое обслуживание с 1 января вырос на 19,5% — до 0,1419 рубля за один квадратный метр. Этот тариф будет действовать до 1 июня, а потом до конца года будет на уровне — 0,1335 рубля (то есть снизится).

Вывоз мусора для тех, кто оплачивает по полном тарифу, с января также подорожал: для домов, оборудованных функционирующим мусоропроводом, — на 16,8%, а без мусоропровода — на 23,4%. С 1 июня тарифы немного снизят.

Полный тариф за техобслуживание лифта вырос на 20,1% — до 1,73 рубля за одного проживающего в месяц. В течение года его намерены пересмотреть.

Как изменились полные тарифы на электричество

С 1 января также повысили полные тарифы на электроэнергию. К примеру, одноставочный тариф (в том числе для отопления и горячего водоснабжения) подняли на 10% — до 0,23 рубля за кВт·ч. Если раньше за 100 кВт·ч нужно было заплатить 20,9 рубля, то теперь — 23 рубля.

Подняли также полные дифференцированные тарифы — как по двум временным периодам, так и по трем. Повышение — на 10%.

Как выросли тарифы на газ

Полные тарифы на сжиженный газ выросли с 1 января в среднем на 6,5%, а на природный газ — почти на 15%.

Сжиженный газ в баллонах весом 21 кг по экономически обоснованному тарифы с 1 января обойдется в 46,5 рубля (ранее было 44,7 рубля). Для сравнения: льготная цена сейчас — 19,5 рубля (было — 17 рублей).

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