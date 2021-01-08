Источник материала: Хартия'97

СМИ: Помпео обсудил с министром финансов США Мнучином отставку Трампа 2 8.01.2021, 13:40

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Речь шла о применения 25-й поправки к Основному закону страны.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки к Основному закону страны в отношении действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Телеканал сообщил, что обсуждение вопроса носило неофициальный характер. Участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет «слишком много времени».

Также стороны не прояснили, смогут ли за применение поправки голосовать главы ведомств, не утвержденные в сенате и работающие с приставкой и.о. Также они выразили опасение, что отстранение Трампа может еще больше разжечь напряженность среди его сторонников и сделать действующего президента героем крайне правых, что принесет больше вреда, чем пользы.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить дом Капитолия от протестующих. В результате штурма погибли четыре человека, еще 68 — задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдена.

Накануне подведения итогов президентских выборов 6 января Трамп и его сторонники хотели предоставить вице-президенту США Майку Пенсу право отклонять голоса избирателей в последнюю минуту. Трамп также пообещал устроить «адскую битву» за пост президента и анонсировал митинг своих сторонников 6 января.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предлагают отстранить его от власти раньше окончания срока действия президентских полномочий.

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