ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экономист: Правительство скрывает провал на переговорах с Россией по газу

08.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Экономист: Правительство скрывает провал на переговорах с Россией по газу

1
  • 8.01.2021, 13:31
  • 3,223
Экономист: Правительство скрывает провал на переговорах с Россией по газу

Российский «Газпром» мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком».

В конце 2020 года «Газпром» и Беларусь определили «порядок формирования цен» на российский газ для нашей страны на 2021-й.

Премьер-министр Роман Головченко не раскрыл цену на газ, лишь назвав ее «очень комфортной».

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии udf.by отметил, что позиция белорусского правительства выглядит удивительной.

«Почему-то от нас скрывают ответ на такой простой вопрос. Мне кажется, было бы уместнее, чтобы правительство открыто назвало новую цену вместо того, чтобы говорить, что она осталась почти такой же. Что в их понимании «почти» – гадать не хочется. Это дороже на один доллар, на 10 или 50?», – сказал Иосуб.

Из заявлений чиновников он делает неутешительный вывод.

«Наверное, переговоры закончились провалом и гордиться нечем. Если бы цена была бы меньше, чем в прошлом году, то об этом трубили бы на каждом углу. Если бы стоимость была бы такой же, как в прошлом году, то, наверное, с натяжкой это тоже можно было бы выдать за некое достижение и цену нам все же раскрыли бы. Но раз так, как есть, то это означает, что цена хуже, чем в прошлом году. Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию», – считает Иосуб.

Какой была бы объективная и справедливая цена для Беларуси на российский газ в этом году?

«Цена – это продукт договоренностей продавца и покупателя. Белорусские переговорщики хотели бы видеть такую же цену, как в Смоленской области. На что российские переговорщики отвечали: когда будете частью России, тогда и цены у вас будут как в Смоленской области», – отметил Иосуб.

Кроме того, в переговорах могла быть другая политическая подоплека.

«От Беларуси могли требовать политических уступок в плане интеграции. Думаю, что «Газпром» также мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком». Поэтому я не понимаю, что такое «справедливая цена»? Походи по рынку, найди дешевле», – отметил старший аналитик «Альпари Евразия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский «Газпром» мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком».
 
Новости дня
Новости разные
 
Human Rights Watch у гадавіну катастрофы ўкраінскага самалёта: Іран ня змог правесьці празрыстае расьсьледаваньне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by