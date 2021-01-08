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«История, героем которой мог бы стать каждый беларус». В память об убитом Романе Бондаренко сняли фильм
Источник материала: KYKY>
В память об убитом художнике Романе Бондаренко сняли художественный короткометражный фильм «Менск 2020»,
Фильм снят при поддержке Белорусского фонда культурной солидарности. Премьера состоится 12 января в 20:00 на каналах Фонда в фейсбук и ютуб.
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Что известно о смерти Бондаренко
Напомним, 31-летний Роман Бондаренко умер 12 ноября в реанимации БСМП, не приходя в сознание. Он поступил в больницу ночью того же дня с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами.
В БСМП Роман попал из Центрального РУВД, а туда – с «Площади Перемен», то есть прямо из своего двора. Вечером 11 ноября Роман увидел, что на «Площадь» приехали незнакомые люди в масках и начали срезать БЧБ-ленты. Роман вышел к ним поговорить – через пару минут его уже избивали. А затем затолкали в бус и увезли. Есть неподтвержденная информация, что смертельные травмы Роману нанесли как раз по дороге в РУВД.
«Проверку» по факту cмерти Бондаренко якобы проводит Генпрокуратура. Но уголовное дело до сих пор не заведено. Однако, дело завели на врача и журналистку, которые опубликовали информацию о том, что Бондаренко во время поступления в больницу был трезв, хотя «правоохранители» уверяют в обратном.
С убийством Бондаренко журналисты
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«История, героем которой мог бы стать каждый беларус». В память об убитом Романе Бондаренко сняли фильм
В память об убитом художнике Романе Бондаренко сняли художественный короткометражный фильм «Менск 2020», сообщает belaruspartisan.by. Режиссер – Анастасия Мацкевич. Ее...
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