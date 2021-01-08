Авторекорд в Норвегии: продажи электрокаров превысили продажи машин с ДВС и гибридов

Источник материала: Tut.by

По итогам 2020 года Норвегия установила мировой рекорд — впервые продажи электромобилей превысили суммарные продажи автомобилей с ДВС и гибридов. Доля электрокаров среди новых авто составила 54,3%, сообщает dev.by .





Для такого впечатляющего рывка нефтедобывающей стране хватило десяти лет. В 2010 электромобили занимали всего 1% рынка. В 2018 году доля электрокаров в продажах новых авто составила уже 31,2%, в 2019 году — 42,4%.

Если в 2018 и 2019 годах самым популярным электрокаром была Tesla, то в 2020 норвежцы отдали предпочтение марке Volkswagen. Это можно объяснить тем, что, например, благодаря льготам электрический Golf стоит дешевле своего собрата с ДВС.

К 2025 году Норвегия планирует полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В качестве стимула владельцы электрокаров здесь освобождены от налогов, которые выплачивают пользователи авто на ископаемом топливе.

Тем временем в Беларуси насчитывается около 1600 электромобилей. Владельцы экологически чистых авто в Беларуси освобождены от уплаты транспортного налога, а при их покупке не платят пошлину и НДС.