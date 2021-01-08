|
Авторекорд в Норвегии: продажи электрокаров превысили продажи машин с ДВС и гибридов
Источник материала: Tut.by
По итогам 2020 года Норвегия установила мировой рекорд — впервые продажи электромобилей превысили суммарные продажи автомобилей с ДВС и гибридов. Доля электрокаров среди новых авто составила 54,3%, сообщает
Для такого впечатляющего рывка нефтедобывающей стране хватило десяти лет. В 2010 электромобили занимали всего 1% рынка. В 2018 году доля электрокаров в продажах новых авто составила уже 31,2%, в 2019 году — 42,4%.
Если в 2018 и 2019 годах самым популярным электрокаром была Tesla, то в 2020 норвежцы отдали предпочтение марке Volkswagen. Это можно объяснить тем, что, например, благодаря льготам электрический Golf стоит дешевле своего собрата с ДВС.
К 2025 году Норвегия планирует полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В качестве стимула владельцы электрокаров здесь освобождены от налогов, которые выплачивают пользователи авто на ископаемом топливе.
Тем временем в Беларуси насчитывается около 1600 электромобилей. Владельцы экологически чистых авто в Беларуси освобождены от уплаты транспортного налога, а при их покупке не платят пошлину и НДС.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвегия стала первой страной в мире, где продажи электромобилей превысили суммарные продажи авто с ДВС и гибридов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)