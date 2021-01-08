Слишком много выходных или транспортный налог? Что говорят в очереди на сверку номеров в Ждановичах

Источник материала: Tut.by

Еще в начале недели в редакцию начали писать читатели, сообщая, что на сверку номеров в Ждановичах собралась огромная очередь автомобилей. AUTO.TUT.BY узнал, изменилась ли ситуация спустя несколько дней, и выяснил, связан ли ажиотаж с появившимся транспортным налогом.





Правда, утром 8 января страсти, кажется, поутихли. Тем более накануне ГАИ предупредила, что, несмотря на длинные выходные, 8 и 9 января подразделения регистрации будут работать в обычном режиме.

Около восьми утра хвост очереди на сверку подбирался к въездным воротам на площадку. Спустя час, когда начинает работу сверка номеров, очередь подросла лишь немного.

— Не знаем, связано ли это с транспортным налогом. Сложно сказать. Тут и длинные выходные свою роль сыграли, — сотрудники площадки, где проходит сверка, кажется, не удивлены ажиотажем. — Сегодня, конечно, уже поспокойнее, а вот пару дней назад очередь была аж от заправки «Белоруснефть». Это почти километр.



К девяти утра хвост очереди практически достигает въездных ворот на площадку сверки

Мы прогулялись вдоль всей очереди. Здесь есть и новые машины, и совсем свежие. Откровенно старых машин мало. Пару аварийных экземпляров привезли автовозами. Ситуация в очереди спокойная — пока не началась сверка, водители курят возле машин или греются в салоне. Никакой суеты и нервотрепки нет. Такое ощущение, что очередь — вполне привычное дело.

— Я просто продаю свою машину, — говорит владелец Opel Omega. — Честно говоря, про очередь ничего сказать не могу. Мне кажется, обычное дело после праздников. Возможно, конечно, что какая-то часть автовладельцев здесь из-за транспортного налога, но вряд ли очередь именно из-за них. Да здесь, честно говоря, всегда очереди.





Привычная картина для любого авторынка — это компания «перекупов», которые «вылавливают» интересные для продажи экземпляры прямо на въезде на площадку или в очереди. Уж они-то точно в курсе происходящих событий.

— Ну, а что вы хотели? Столько выходных было, ГАИ не работала. А машины продаются и покупаются. Вот и поехали все толпой, как только рабочие дни выдались.

Мы интересуемся, не связан ли такой ажиотаж с введением транспортного налога.





— Это вряд ли. Конечно, есть небольшой процент тех, кто на волне новостей про транспортный налог рванул скорее ставить машину на учет или снимать с учета. Но большинство — это просто обычные покупатели и продавцы. До июля в любом случае можно не торопиться снимать машину с учета. А так и в прошлые годы можно было наблюдать такие очереди после новогодних праздников.

Пожалуй, больше всех стоит переживать из-за транспортного налога владельцам автохлама, которые годами держали свои машины на парковках во дворах домов. Платить деньги за автомобиль, которым не пользуешься, не хочется.

К беседе подключается еще один мужчина из компании. Он рассказал, что начали появляться автовладельцы, которые приходят с номерами под мышкой.

— Один недавно узнавал, где тут и как автомобиль можно с учета снять. В машине, говорит, уже на огороде куры несутся давно, а тут налог этот…



Тем временем во дворах уже появляются давно не эксплуатируемые машины со свежими транзитными номерами

По поводу машин, на которые выписаны счет-справки, мужчины не переживают. А нам интересно, кто будет платить налог, если новый владелец не поставит машину на учет. Ведь штрафы с камер скорости приходят как раз бывшему владельцу.

— Со штрафами все просто. Если продавец сделал себе копию счет-справки, то можно прийти с ней в ГАИ и показать. Тогда штраф переоформят на покупателя. Думаю, и с транспортным налогом тоже можно будет так сделать. Другое дело, что не все делают копию. Отдали машину — и забыли. А такого, как раньше, когда продавали машины по доверенности или вообще отдавали документы на авось, уже нет. С тех пор, как начали камеры скорости устанавливать.





Завсегдатаи авторынка уверены, что через пару дней ажиотаж спадет.

— Приезжайте на следующей неделе — пройдете сверку за полчаса. Ну ладно, не за полчаса, так за час, максимум два. Продают и покупают машин мало — нет у людей денег.