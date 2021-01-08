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В результате обильного снегопада 135 населенных пунктов лишились электричества

08.01.2021 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Электроснабжение в течение суток периодически нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси из-за погодных условий, сообщили в МЧС.

«В течении суток на территории страны наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега. Максимальная высота снежного покрова составила 25 см в Слуцком районе Минской области. По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", - сообщает МЧС.

С утра 8 января электричество по-прежнему отсутствовало в 77 населенных пунктов.

 
 
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Электроснабжение в течение суток периодически нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси из-за погодных условий, сообщили в МЧС.
 
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