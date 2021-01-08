Закрывается одна из лучших кофеен города

Источник материала: Tut.by

Кофейня «26» с улицы Свердлова, 26, закрывается. Об этом владельцы сообщили в Instagram заведения.



Фото: instagram.com/26_sverdlova

Представители «26» написали, что почти пять лет они открывали двери кофейни для гостей каждый день и старались учиться и делать что-то новое и интересное.

— В этом месте мы находили друзей, готовились к [кофейным] чемпионатам, пробовали новый кофе, придумывали новые напитки и, конечно же, делились атмосферой. А вы помогали нам создавать эту атмосферу и делать это место особенным для всех нас. Несмотря на все наши успехи и прекрасные моменты в этом месте, сегодня мы вынуждены сказать вам, что кофейня «26» прекращает свое существование.

Владельцы отметили, что однажды увидятся с гостями вновь, но уже в другом проекте. Последний день работы кофейни — 10 января.

Отметим, что «26» считается одной из лучших кофеен города, ее бариста неоднократно побеждали в профессиональных чемпионатах.