Источник материала: Tut.by

Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью, а именно «специалиста по рыночным операциям в Беларуси». Об этом сообщил в своем телеграм-канале активист Антон Мотолько.



Фото: Tim Bennett / Unsplash

В вакансии , размещенной на сайте компании, указано, что сотрудник должен свободно владеть письменным и разговорным белорусским языком, а также поддерживать постоянную связь с местным сообществом в Беларуси и знать в деталях белорусскую культуру и общепринятые практики.

Суть работы заключается в том, чтобы адаптировать соцсеть под местные особенности.

«Вы будете работать с командой белорусского рынка, чтобы проверять контент, о котором поступают сообщения, на предмет потенциальных злоупотреблений, решать проблемы с учетными записями пользователей, улучшать общую поддержку для этого рынка, а также решать тематические глобальные проблемы», — говорится в вакансии.

Это работа на полную ставку, офис расположен в Дублине, Ирландия.

На данный момент у соцсети в Беларуси нет полноценной службы поддержки. И хотя соцсеть научилась переводить посты на белорусский, качество перевода все еще оставляет желать лучшего.

В 2019 году iSANS и Reform.by запустили кампанию по локализации рекомендательных новостных сервисов для Беларуси.