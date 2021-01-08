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Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью
Источник материала: Tut.by
Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью, а именно «специалиста по рыночным операциям в Беларуси». Об этом
В
Суть работы заключается в том, чтобы адаптировать соцсеть под местные особенности.
«Вы будете работать с командой белорусского рынка, чтобы проверять контент, о котором поступают сообщения, на предмет потенциальных злоупотреблений, решать проблемы с учетными записями пользователей, улучшать общую поддержку для этого рынка, а также решать тематические глобальные проблемы», — говорится в вакансии.
Это работа на полную ставку, офис расположен в Дублине, Ирландия.
На данный момент у соцсети в Беларуси нет полноценной службы поддержки. И хотя соцсеть научилась переводить посты на белорусский, качество перевода все еще оставляет желать лучшего.
В 2019 году iSANS и Reform.by
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