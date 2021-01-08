Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У «любовника Полины Гагариной» нашли законную жену и долги Выяснились и некоторые подробности о личной жизни продюсера.

Издание пишет, что студия звукозаписиимеет отрицательные финансовые показатели. В публикации говорится, что год она завершила с минусом в 36 тысяч рублей.Также утверждается, что другзадолжал по налогу на недвижимость - 2,5 тысячи рублей, а также якобы давно не платит налог на автомобиль, из-за чего сумма долга достигла 23,5 тысячи.Выяснились и некоторые подробности о личной жизни продюсера. Издание утверждает, что до недавнего времени он точно был женат и растил двоих детей. Точной информации о ситуации на сегодняшний момент нет, но «КП» считает, что Чиняев по-прежнему остается в законном браке: если детям меньше 18 лет, развестись в ЗАГСе нельзя, а в базах данных судов бракоразводных процессов с его участием не проводилось.Ранее Гагарина улетела на Мальдивы с детьми и, судя по фотографиям в соцсетях, туда же отбыл Чиняев. При этом СМИ писали, что они якобы сняли совместную виллу, день в которой стоит 300 тысяч рублей.