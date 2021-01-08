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У «любовника Полины Гагариной» нашли законную жену и долги

08.01.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У «любовника Полины Гагариной» нашли законную жену и долги
Фото из социальных сетей
Продюсера Владимира Чиняева, которого называют «новый бойфрендом» певицы Полины Гагариной, сочли недостаточно богатым для артистки. Как пишет сайт KP.RU, доходы бизнесмена и саунд-продюсера едва ли могут сравниться с заработками звезды, у которой, по информации Forbes в год выходит по несколько миллионов долларов.

Издание пишет, что студия звукозаписи Владимира Чиняева имеет отрицательные финансовые показатели. В публикации говорится, что год она завершила с минусом в 36 тысяч рублей.

Также утверждается, что друг Полины Гагариной задолжал по налогу на недвижимость - 2,5 тысячи рублей, а также якобы давно не платит налог на автомобиль, из-за чего сумма долга достигла 23,5 тысячи.

Выяснились и некоторые подробности о личной жизни продюсера. Издание утверждает, что до недавнего времени он точно был женат и растил двоих детей. Точной информации о ситуации на сегодняшний момент нет, но «КП» считает, что Чиняев по-прежнему остается в законном браке: если детям меньше 18 лет, развестись в ЗАГСе нельзя, а в базах данных судов бракоразводных процессов с его участием не проводилось.

Ранее Гагарина улетела на Мальдивы с детьми и, судя по фотографиям в соцсетях, туда же отбыл Чиняев. При этом СМИ писали, что они якобы сняли совместную виллу, день в которой стоит 300 тысяч рублей.
 
 
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Выяснились и некоторые подробности о личной жизни продюсера.
 
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