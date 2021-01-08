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Водитель машины ГАИ вошел в занос и столкнулся с Renault на встречке (видео)

08.01.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Днем на столичной улице Орловской, возле здания Верховного суда случилась авария с участием автомобиля ГАИ. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель служебной Skoda вошел в занос и наехал на разделительный забор, после чего, ввыехав на встречную полосу, столкнулся с Renault Arkana.

Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

Заместитель командира СП по ОДБ ГАИ ГУВД Мингорисполкома Алексей Рытиков в видеокомментарии отметил, что водитель Skoda не справился с управлением.

Водитель машины ГАИ вошел в занос и столкнулся с Renault на встречке (видео)
Водитель машины ГАИ вошел в занос и столкнулся с Renault на встречке (видео)

 
 
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Днем на столичной улице Орловской, возле здания Верховного суда случилась авария с участием автомобиля ГАИ. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель...
 
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