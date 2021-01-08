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ДТП на МКАД: непристегнутый пассажир Honda вылетел через лобовое стекло (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня в первой половине дня на МКАД случилась авария с пострадавшими. Honda ехала по кольцевой со стороны улицы Ауэзова в направлении улицы Машиностроителей. По предварительной информации, 19-летний водитель не справился с управлением при перестроении и наехал на дорожное ограждение. После этого машина столкнулась с Toyota, которая двигалась в попутном направлении, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
При столкновении пассажир Honda вылетел из автомобиля: он не был пристегнут. Парень 2001 года рождения доставлен в медучреждение, у него ушибы.
Видео от читателя:
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Сегодня в первой половине дня на МКАД случилась авария с пострадавшими. Honda ехала по кольцевой со стороны улицы Ауэзова в направлении улицы Машиностроителей. По...
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