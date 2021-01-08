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Гомельчанин хотел отбросить брошенную в него петарду и остался без пальцев руки

08.01.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером 7 января 45-летний житель Гомеля попал в городскую больницу скорой медпомощи с травматической ампутацией всех пальцев на правой кисти. УВД Гомельского облисполкома сообщает подробности происшествия.

Мужчина рассказал сотрудникам милиции, что отмечал Рождество у знакомого, они употребляли алкоголь. К вечеру он пошел в магазин за добавкой. По пути мужчина заметил компанию молодежи. Они зажгли и бросили в его сторону петарду. Тот хотел подобрать ее, чтобы бросить в сторону, но не успел — петарда взорвалась прямо в руке.

Гомельчанин хотел отбросить брошенную в него петарду и остался без пальцев руки

УВД Гомельского облисполкома напоминает, что запрещается все нижеперечисленное:

  • запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их активации;
  • наклоняться над пиротехникой во время ее использования;
  • применять изделия с истекшим сроком годности или с видимыми повреждениями;
  • запускать салюты с балконов и лоджий;
  • разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
  • сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах: батареях отопления, обогревателях и тому подобных.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 7 января 45-летний житель Гомеля попал в городскую больницу скорой медпомощи с травматической ампутацией всех пальцев на правой кисти. УВД Гомельского...
 
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