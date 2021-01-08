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Гомельчанин хотел отбросить брошенную в него петарду и остался без пальцев руки
Источник материала: Onliner
Вечером 7 января 45-летний житель Гомеля попал в городскую больницу скорой медпомощи с травматической ампутацией всех пальцев на правой кисти. УВД Гомельского облисполкома
Мужчина рассказал сотрудникам милиции, что отмечал Рождество у знакомого, они употребляли алкоголь. К вечеру он пошел в магазин за добавкой. По пути мужчина заметил компанию молодежи. Они зажгли и бросили в его сторону петарду. Тот хотел подобрать ее, чтобы бросить в сторону, но не успел — петарда взорвалась прямо в руке.
УВД Гомельского облисполкома напоминает, что запрещается все нижеперечисленное:
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Вечером 7 января 45-летний житель Гомеля попал в городскую больницу скорой медпомощи с травматической ампутацией всех пальцев на правой кисти. УВД Гомельского...
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