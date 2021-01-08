Гомельчанин хотел отбросить брошенную в него петарду и остался без пальцев руки

Источник материала: Onliner

Вечером 7 января 45-летний житель Гомеля попал в городскую больницу скорой медпомощи с травматической ампутацией всех пальцев на правой кисти. УВД Гомельского облисполкома сообщает подробности происшествия.

Мужчина рассказал сотрудникам милиции, что отмечал Рождество у знакомого, они употребляли алкоголь. К вечеру он пошел в магазин за добавкой. По пути мужчина заметил компанию молодежи. Они зажгли и бросили в его сторону петарду. Тот хотел подобрать ее, чтобы бросить в сторону, но не успел — петарда взорвалась прямо в руке.





УВД Гомельского облисполкома напоминает, что запрещается все нижеперечисленное:

запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их активации;

наклоняться над пиротехникой во время ее использования;

применять изделия с истекшим сроком годности или с видимыми повреждениями;

запускать салюты с балконов и лоджий;

разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах: батареях отопления, обогревателях и тому подобных.