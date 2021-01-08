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Пятница в Минске: марши районов, борьба со снеговиками и риски для России (видео)

08.01.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В красивую, заваленную снегом пятницу минчане вышли в город. Кто-то лепит снеговиков, кто-то просто гуляет с соседями по району. Мы начинаем хронику дня, в которой будут собраны главные события пятницы. Если у вас есть чем поделиться, пишите нам в Telegram-бот — это анонимно и быстро.

Жители Чижовки и Каменной Горки вышли на пятничную прогулку по своим районам:

В Лебяжьем неизвестным лицам не понравились снеговики. С ними брутально расправились:

Кстати, сильный снегопад позволил белорусам проявить свою креативность. Вот примеры снеговиков, фото которых прислали нам читатели:

Пятница в Минске: марши районов, борьба со снеговиками и риски для России (видео)
Пятница в Минске: марши районов, борьба со снеговиками и риски для России (видео)
Пятница в Минске: марши районов, борьба со снеговиками и риски для России (видео)

НАУ объяснило проблемы России при «вмешательстве в дела Беларуси»

Народное антикризисное управление в своем Telegram-канале описало потенциальные проблемы, с которыми столкнется Россия при вмешательстве в дела Беларуси. Речь идет о документе «Акт о демократии в Беларуси» от Конгресса США. Согласно информации НАУ, Россию могут ждать следующие санкции при «возможном присоединении Беларуси к России напрямую или через так называемое Союзное государство»:

  1. Блокировка находящихся под контролем США активов, которые принадлежат должностным лицам так называемого Союзного государства или другим лицам, которые замешаны в фальсификациях, репрессиях во время и после выборов в Беларуси.
  2. Визовые ограничения против должностных лиц так называемого Союзного государства (независимо от их гражданства) и граждан России, которые активно участвовали в нарушении прав человека и репрессиях.

(хроника обновляется)

 
 
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В красивую, заваленную снегом пятницу минчане вышли в город. Кто-то лепит снеговиков, кто-то просто гуляет с соседями по району. Мы начинаем хронику дня, в которой...
 
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