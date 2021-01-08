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Пятница в Минске: марши районов, борьба со снеговиками и риски для России (видео)
Источник материала: Onliner
В красивую, заваленную снегом пятницу минчане вышли в город. Кто-то лепит снеговиков, кто-то просто гуляет с соседями по району. Мы начинаем хронику дня, в которой будут собраны главные события пятницы. Если у вас есть чем поделиться, пишите нам в
Жители Чижовки и Каменной Горки вышли на пятничную прогулку по своим районам:
В Лебяжьем неизвестным лицам не понравились снеговики. С ними брутально расправились:
Кстати, сильный снегопад позволил белорусам проявить свою креативность. Вот примеры снеговиков, фото которых прислали нам читатели:
НАУ объяснило проблемы России при «вмешательстве в дела Беларуси»
Народное антикризисное управление в своем Telegram-канале описало потенциальные проблемы, с которыми столкнется Россия при вмешательстве в дела Беларуси. Речь идет о документе «Акт о демократии в Беларуси» от Конгресса США. Согласно информации НАУ, Россию могут ждать следующие санкции при «возможном присоединении Беларуси к России напрямую или через так называемое Союзное государство»:
(хроника обновляется)
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В красивую, заваленную снегом пятницу минчане вышли в город. Кто-то лепит снеговиков, кто-то просто гуляет с соседями по району. Мы начинаем хронику дня, в которой...
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