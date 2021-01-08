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Гайдукевич назвал главный вопрос для Всебелорусского народного собрания
08.01.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На предстоящем Всебелорусском народном собрании впервые необходимо рассматривать не только социально-экономическое развитие страны, но и политические моменты, отмечает парламентарий.
"Невозможно все запланировать, но вектор развития, направление развития, его укрепление, эволюционные изменения мы должны на этом Всебелорусском собрании четко сформулировать, это важнее всего", ― считает политик.
По мнению Гайдукевича, если сейчас не будет принят некий пакет решений по дельнейшему развитию страны, в том числе, и политическому, через 3-5 лет есть риск столкнуться с еще большими вызовами, которые будет крайне тяжело преодолеть.
Что касается выдвижения делегатов, собеседник Sputnik считает, что на предстоящем ВНС "должны быть представлены все без исключения ― не только те, кто красиво говорит, а те, кто что-то делает каждый день для страны ― врачи, учителя, люди разных профессий, кто угодно, люди, которые пашут каждый день и делают страну лучше".
"Мнения должны быть разные, но самое главное ― решения. Люди, посмотрев на форум, должны сказать: "Да, я знаю, что будет в Беларуси через полгода", ― рассуждает политик.
© Photo : Белорусская православная церковь
Напомним, в конце минувшего года Александр Лукашенко своим указом постановил созвать 11–12 февраля 2021 года в Минске VI Всебелорусское народное собрание, на обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Всего на собрание приедут 2700 делегатов, их выберут местные Советы депутатов и общественные организации.
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В ходе Всебелорусского народного собрания важна не только дискуссия, красиво говорить о проблемах и недостатках могут все, но сейчас стране необходимы решения,...
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