Минск очищают от снега более 620 единиц техники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Коммунальные службы Минска работают в круглосуточном режиме на расчистке города от снега, сообщила в пятницу пресс-служба Мингорисполкома.

Накануне город и область накрыли сильные снегопады – за минувшие сутки максимальная высота снежного покрова достигла 25 сантиметров, такой рекорд был зафиксирован в Минской области. Столица без снега не осталась, непогода добавила работы коммунальщикам.

"На улицы столицы выведено более 620 единиц снегоуборочной техники", - рассказали в столичной мэрии.

На расчистку улиц столицы выведено и около 650 сотрудников коммунальных служб.