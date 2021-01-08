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Минск очищают от снега более 620 единиц техники
08.01.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Коммунальные службы Минска работают в круглосуточном режиме на расчистке города от снега, сообщила в пятницу пресс-служба Мингорисполкома.
Накануне город и область накрыли сильные снегопады – за минувшие сутки максимальная высота снежного покрова достигла 25 сантиметров, такой рекорд был зафиксирован в Минской области. Столица без снега не осталась, непогода добавила работы коммунальщикам.
"На улицы столицы выведено более 620 единиц снегоуборочной техники", - рассказали в столичной мэрии.
На расчистку улиц столицы выведено и около 650 сотрудников коммунальных служб.
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Помимо спецтехники, на расчистку улиц столицы выведено около 650 человек – за сутки город замело сильным снегопадом.
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