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Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн

08.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пандемия преодолела новый рубеж. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 88,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество умерших приближается к 2 миллионам. Из-за сложной эпидситуации многие страны прибегают к новым ограничениям в надежде найти таким образом спасение.

Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн

Усиленный карантин с 8 января ввели в Украине. Закрыто все: школы, университеты, развлекательные заведения и рынки. Под запретом массовые мероприятия, а торговым центрам разрешено продавать лишь предметы первой необходимости. Благодаря введенным ограничениям украинские власти рассчитывают вдвое сократить число новых случаев.

Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн

В Латвии в рамках борьбы с пандемией ввели комендантский час выходного дня. Новые меры будут действовать с 15 по 17, а также с 22 по 24 января.

Во Франции подобный запрет решили продлить еще почти на две недели. Жители не могут покидать свои дома с 20:00 до 06:00.

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Пандемия преодолела новый рубеж. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 88,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество умерших...
 
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