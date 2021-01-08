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«Те, кто нарушил закон, за всё заплатят». Что говорит Трамп о беспорядках в Вашингтоне?
Источник материала: СТВ
Новости США. Внимание СМИ по-прежнему приковано к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общественно-политическая ситуация в Штатах остается непростой. Прошедшие события – штурм Капитолия, протесты, реакция полиции и властей – вызвали шок не только у самих американцев, но и у всего мира.
Тем временем уже 55 участникам беспорядков в Вашингтоне предъявлено обвинение. На данный момент подозреваемым предъявляют лишь незаконное проникновение и нападение, однако список намерены расширить. В числе задержанных – 68 человек.
События, произошедшие в Вашингтоне, войдут в историю как беспрецедентные. Капитолий разгромили впервые со времен англо-американской войны.
Напомним, многотысячная толпа пошла штурмом на здание после выступления на митинге Дональда Трампа. Демонстранты прорвались за ограждение и устроили настоящий погром. Полиция во время осады применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и оружие.
Согласно соцопросу, более 60 % избирателей считают, что Дональд Трамп хотя бы частично несет ответственность за эти события. Против главы Белого дома ополчились даже соцсети. Его аккаунты в Facebook и Instagram заморозили до конца президентского срока.
Трамп между тем после многочасовой блокировки в Twiter выложил первое видеообращение. Осудив насилие в Капитолии, он сообщил, что сейчас сосредоточится на передаче власти Джо Байдену. Его штаб воспользовался всеми юридическими возможностями, чтобы оспорить результаты выборов. И, по словам Трампа, он делал это, чтобы защитить американскую демократию.
Дональд Трамп, президент США:
Конгресс подтвердил результаты выборов, и 20 января будет инаугурация новой администрации. Теперь я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи власти. Этот момент требует исцеления и примирения.
Многие из команды Трампа, а также американские министры уходят в отставку. Демократическая партия поставила вопрос об импичменте президенту, а спикер Палаты представителей призывает отстранить Трампа от власти. Спокойствие на улицах Штатов, похоже, наступит еще нескоро. Вокруг Конгресса начали возводить новый трехметровый забор. В Вашингтон направлены дополнительные силы Нацгвардии. Бойцы будут находиться в городе как минимум 30 дней, в том числе в период инаугурации Джо Байдена.
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Новости США. Внимание СМИ по-прежнему приковано к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общественно-политическая ситуация в Штатах остается непростой....
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