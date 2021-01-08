ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске вместе помолятся архиепископ Кондрусевич и епископ Великоселец

08.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец проведут 24 января торжественную мессу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии. Это будет молитва благодарности за долгое служение Кондрусевича.

В Минске вместе помолятся архиепископ Кондрусевич и епископ Великоселец
Святая Месса начнется в Минском Соборном Храме (пл. Свободы, 9) 24 января в 13:00. Одновременно на портале catholic.by будет прямая трансляция этого праздника.

Напомним, что 3 января, когда архиепископу Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет, Папа Римский Франциск принял его прошение об отставке. Временно руководить архиепархией назначен епископ Казимир Великоселец. Он стал Апостольским управляющим архиепископии на время до назначения преемника.

Во время Святой Мессы 24 января прозвучит молитва благодарности за долгое служение Тадеуша Кондрусевича.

При этом служба не будет инаугурацией Великоселеца.

"Святая месса 24 января не является торжественной инаугурацией епископа Казимира Великоселеца, поскольку Апостольский администратор исполнял свои обязанности на освободившемся кресле с момента своего назначения и будет исполнять их в этом качестве до инаугурации нового митрополита", – говорится в сообщении на католическом портале.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец проведут 24 января торжественную мессу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии. Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, почему некоторые люди сталкиваются с «привидениями»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by