За дураков держат? Власть дерет с бизнеса огромные налоги и штрафы и просит еще... убрать снег

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Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович обратился к минским предпринимателям с призывом помочь убрать снег.





Минск-Новости ». «Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным», — цитирует его агентство «».





При этом сообщается, что коммунальные службы столицы активно чистят дороги и пешеходные зоны, а также выполняют противогололедные мероприятия.





Вот пусть, наконец, и займутся своими непостредственными обязанностями коммунальщики и МЧС, вместо того, чтобы охотиться на БЧБ-символику.