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За дураков держат? Власть дерет с бизнеса огромные налоги и штрафы и просит еще... убрать снег
Источник материала: Партизан
Столичные власти просят бизнес помочь с уборкой снега. Но возникает вопрос, а куда ушли те огромные деньги, которые минский бизнес платит в качестве налогов и всевозможных штрафов за "что-нибудь", в том числе и за забастовку?
фото носит иллюстративный характер
Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович обратился к минским предпринимателям с призывом помочь убрать снег.
«Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным», — цитирует его агентство «
При этом сообщается, что коммунальные службы столицы активно чистят дороги и пешеходные зоны, а также выполняют противогололедные мероприятия.
Вот пусть, наконец, и займутся своими непостредственными обязанностями коммунальщики и МЧС, вместо того, чтобы охотиться на БЧБ-символику.
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Столичные власти просят бизнес помочь с уборкой снега. Но возникает вопрос, а куда ушли те огромные деньги, которые минский бизнес платит в качестве налогов и...
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