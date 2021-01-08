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За дураков держат? Власть дерет с бизнеса огромные налоги и штрафы и просит еще... убрать снег

08.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичные власти просят бизнес помочь с уборкой снега. Но возникает вопрос, а куда ушли те огромные деньги, которые минский бизнес платит в качестве налогов и всевозможных штрафов за "что-нибудь", в том числе и за забастовку?



фото носит иллюстративный характер

Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович обратился к минским предпринимателям с призывом помочь убрать снег.

«Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным», — цитирует его агентство «Минск-Новости».

При этом сообщается, что коммунальные службы столицы активно чистят дороги и пешеходные зоны, а также выполняют противогололедные мероприятия. 

Вот пусть, наконец, и займутся своими непостредственными обязанностями коммунальщики и МЧС, вместо того, чтобы охотиться на БЧБ-символику.
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные власти просят бизнес помочь с уборкой снега. Но возникает вопрос, а куда ушли те огромные деньги, которые минский бизнес платит в качестве налогов и...
 
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