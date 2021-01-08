







Было выбрано новое правление клуба, куда избрали семь членов Общего собрания: Астапчик И.Л., Борисюк Г.И., Глушеня Н.Н., Коледа А.М., Носкевич Ю.М., Троцюк Е.С., Щегрикович В.М. Следующим был вопрос об избрании председателя правления клуба. Единогласно председателем правления ОО "Футбольный клуб "Динамо-Брест" был избран Коледа Александр Михайлович.





После отчетно-выборного блока Общее собрание рассмотрело вопросы о будущем футбольной команды "Динамо-Брест". Было принято решение о передаче вновь создаваемому государственному футбольному клубу (ГФК) прав на участие в соревнованиях (чемпионат РБ по футболу в высшей лиге, международных и во всех других турнирах), а также о предоставлении права ГФК на использование в своем наименовании и процессе деятельности наименования, символики и товарных знаков ОО "Футбольный клуб "Динамо-Брест". Также в распоряжении футбольного клуба "Динамо-Брест" будет стадион "Брестский" и футбольный манеж", — говорится в сообщении клуба.



