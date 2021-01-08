Министр экономики Литвы: Временные экономические трудности из-за санкций в отношении властей Беларуси оправданы

Временные экономические трудности Литвы, связанные с санкциями в отношении белорусского режима, оправданы, поскольку права человека являются основополагающей ценностью, заявила литовский министр экономики Аушрине Армонайте.





«Мое мнение — временные экономические трудности оправданы, когда защищаешь права человека, свободы и общие основополагающие вечные ценности», — приводит портал Delfi слова министра экономики из интервью BNS .

«Любые санкции — будь это Беларусь, Россия или Иран, любая страна в мире — имеют экономические последствия. Но они вводятся не зря — для того, чтобы мы защитили права человека», — сказала она.

По словам министра, у действий белорусского режима должны быть последствия, поэтому Литва поддерживает пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении властей Беларуси.

Как сообщалось, Александр Лукашенко ранее заявлял, что в Беларуси будут принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. В частности, он дал поручение правительству о переориентации белорусских торговых потоков из Литвы.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеду.

Из-за введенных санкций ЕС в декабре были заморожены счета расположенного в Друскининкае санатория «Беларусь», находящегося в ведении Управления делами президента Беларуси. Работникам санатория, в подавляющем большинстве — литовцам, некоторое время не могли выплатить зарплату, так как 18 декабря Swedbank заморозил счета медучреждения. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал правительство помочь работникам учреждения, отметив, что санкции не должны ухудшать положение граждан и компаний Литвы. В случае с санаторием правительство Литвы применило исключение, чтобы работники получили зарплаты.