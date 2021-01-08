Правительство - про повышение пенсионного возраста, «вливания» в ФСЗН, борьбу с тунеядцами, неполную занятость

Источник материала: Tut.by

Поэтапное повышение пенсионного возраста в Беларуси помогло замедлить снижение числа трудоспособного населения. Однако в дальнейшем прогнозируется сокращение численности занятого населения, что обусловлено в том числе завершением пенсионной реформы. Это следует из планов правительства по рынку труда и содействию занятости на ближайшие 5 лет. Напомним, к 2022 году мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 63 года, а женщины — в 58 лет. В программе по рынку труда также говорится про неполную занятость, тунеядскую базу, уровень безработицы. К примеру, в нынешней пятилетке, которая началась в 2021-м, чиновники намерены заняться сокращением избыточной занятости работников, взяться за «закореневшую проблему» — рост производительности труда, которую не удается решить не первый год.



Снимок носит носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про повышение пенсионного возраста

Поэтапное повышение пенсионного возраста позволило замедлить интенсивность снижения численности населения в трудоспособном возрасте (2015 год —

5 444,8 тыс. человек, 2016 год — 5 372,3 тыс. человек, 2017 год — 5 366,8 тыс. человек,

2018 год — 5365 тыс. человек, 2019 год — 5368 тыс. человек). Об этом говорится в программе правительства.

Чиновники обращают внимание, что численность трудовых ресурсов только за четыре года (2016−2019) сократилась на 145,9 тыс. человек, или на 2,5 процента, в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте — на 76,8 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, — на 69,1 тыс. человек.

«Аналогичные тенденции наблюдались и с численностью занятого населения.

За четыре года пятилетки занятых в национальной экономике стало меньше

на 3,6%, или на 161,8 тыс. человек», — отмечают в правительстве.

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По расчетам экспертов, в ближайшие 5 лет «ситуация на рынке труда будет

формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между

отраслями экономики».

— Динамика отраслевой структуры занятости будет характеризоваться сокращением численности работников в промышленности и сельском хозяйстве. Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда (эту проблему чиновники не могут решить не первый год. — Прим. ред.) и сокращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности, — написано в программе по рынку труда на ближайшие 5 лет.

Чиновники прогнозируют, что «аналогичная динамика будет наблюдаться и по численности занятого населения». «Это обусловлено уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте и завершением процесса постепенного повышения пенсионного возраста, начавшегося в 2017 году», — отмечается в программе правительства.

При этом про возможное очередное повышение пенсионного возраста чиновники пока молчат, по крайней мере, не делают заявления для общественности. Ранее озвучивались разные варианты дальнейшего повышения, в том числе — сравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин.

Про тунеядскую базу

В программе также говорится про тунеядскую базу: в 2016—2019 годах с изданием декрета № 3 «О содействии занятости населения» была переформатирована работа по трудоустройству граждан: «заявительный» принцип был заменен на «выявительный».

«В политике занятости был сделан акцент на усиление роли местных Советов

депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов. Впервые были

определены показатели в области содействия занятости и перечень территорий

с напряженной ситуацией на рынке труда. Указанные меры позволили адресно решать

вопросы занятости населения в отдельных районах и городах республики», — отмечается в программе.

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При этом на нынешнюю пятилетку для «вовлечения в трудовую деятельность экономически неактивного населения» запланировано сопровождение базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Этим будет заниматься Минтруда. А средства на это будут выделены из республиканского бюджета.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Про «вливания» в ФСЗН

В программе также прописано, какие субвенции намерены «влить» в бюджет Фонда социальной защиты населения. К примеру, под стимулирование экономической активности населения (посредством реализации активных мер политики занятости и предоставления соцгарантий) на нынешнюю пятилетку предусмотрены субвенции более чем на 10,6 миллиона рублей. Причем ежегодно, как планируется, сумма «вливаний» будет расти (кроме 2023 года). Эти суммы могут корректироваться.

Напомним, бюджетом ФЗСН на 2020 год были предусмотрены рекордные «вливания» на трудовые пенсии и пособия, а также экономия на занятости.

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Про неполную занятость

Чиновники утверждают, что за предыдущую пятилетку «значительно сократилась вынужденная неполная занятость».

«Если в 2016 году в режиме неполного рабочего времени и в отпуске по инициативе нанимателя вынуждены были находиться 252,4 тыс. человек (8,3% от общей численности работников), то в 2019 году — 71,2 тыс. человек (2,4% от общей численности работников), что в 3,5 раза меньше. Численность работников, которые находились в целодневном (целосменном) простое, уменьшилась за это время с 148,5 тыс. человек до 87,7 тыс. человек, или в 1,7 раза», — говорится в программе правительства по рынку труда.

Напомним, в мае 2020 года в Беларуси «возникли вопросы» с неполным рабочим временем, простоями, уходом в социальные отпуска, говорили профсоюзы. Но уже в июне ситуация, по их оценке, начала улучшаться, в июле тоже сохранялась положительная динамика. В Министерстве труда отмечали, что вынужденная неполная занятость с начала года по май увеличилась в 4 раза.

К примеру, в Могилевской области в январе-мае 2020 года в режиме неполной занятости работали 4,8 тысячи человек (1,5% среднемесячной численности работников). В тот же период 2019 года их было больше — 7,5 тысячи человек (2,3% среднемесячной численности). Вместе с тем по сравнению с прошлым годом в два раза больше стало тех, кто находился в целодневных или целосменных простоях (простоях, которые длились в течение полного рабочего дня или смены). В январе-мае 2020 года таких было 8,7 тысячи человек (2,8% среднемесячной численности работников), в январе-мае 2019-го — 3,5 тысячи человек (1,1%).

В мае в Могилевской области неполное время по инициативе нанимателя работали 2306 человек (это в 6,5 раза больше, чем в апреле), в отпуска по инициативе нанимателя ушли 1189 человек (на 4,3% меньше, чем в апреле), а в целодневном или целосменном простое находились 6086 человек (на 4,2% больше, чем в апреле). По количеству работавших неполное время и по количеству простоев май в 2020 году пока был рекордным месяцем. Тех, кто ушел в отпуск по инициативе нанимателя, больше всего было в апреле — 1243 человека.

Про текучесть кадров и увольнения

Актуальной проблемой остается высокая текучесть кадров, о чем свидетельствует

суммарный коэффициент оборота кадров (удельный вес уволенных и принятых на работу

работников в общей численности работников), который на протяжении последних четырех лет вырос с 44% в 2016 году до 49% в 2019 году. Об этом говорится в программе правительства.

— В то же время в последнем пятилетии сократился разрыв между численностью уволенных работников и численностью принятых на работу: коэффициент замещения работников (соотношение принятых и уволенных работников) вырос с 89,6% в 2015 году до 94,9% в январе-октябре 2020 года, — отмечают чиновники.

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Предприятия тем временем по-прежнему активнее увольняют , чем берут на работу.

По данным Белстата, в 2019 году крупные и средние предприятия Беларуси приняли на работу 689,8 тыс. человек, а уволили 736,1 тыс. человек, сообщали ранее Naviny.by. На чистой основе было уволено 46,3 тыс. человек, что сопоставимо с числом жителей Пружанского или Пинского районов.

В региональном разрезе наибольшие чистые увольнения отмечены в Минской области. На работу было принято на 9680 человек меньше, чем уволено. Областей, в которых был бы зафиксирован чистый прием на работу по итогам 2019 года, не отмечено.