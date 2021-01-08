Источник материала: Tut.by

Исследователи разработали искусственный интеллект, который позволяет отличить истинные заговоры от теорий заговора. Об этом пишет The Conversation



Люди несут символ теории заговора QAnon в Лондоне, Великобритания. Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona / Unsplash

4 декабря 2016 года 28-летний житель США Эдгар Мэддисон Уэлч произвел в пиццерии Comet Ping Pong три выстрела из винтовки AR-15. В результате были повреждены стены, стол и дверь, но, к счастью, никто не пострадал. Он сдался полиции после того, как убедился, что в пиццерии не держали детей взаперти.

На кадрах, запечатлевших момент задержания, видно, как парень говорит, что планировал расследовать причастность сотрудников пиццерии к сети педофилов. Один из офицеров не понимает, о чем идет речь, но тут в дело вступает второй. «„Пиццагейт“. Он говорит о „Пиццагейте“», — поясняет полицейский.

О чем же шла речь? «Пиццагейт» (на английском звучит как Pizzagate) — это теория заговора, согласно которой влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов.

Эта идея появилась в США в период президентских выборов 2016 года в результате публикации на различных сайтах и в соцсетях статей и постов, в которых обсуждалась возможная связь популярной пиццерии Comet Ping Pong в Вашингтоне с тайной и влиятельной организацией педофилов. Все эти публикации основывались на опубликованной на Wikileaks в разгар предвыборной гонки переписке начальника штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты с владельцем пиццерии. Сторонники теории строят свои предположения на основе «подозрительных» совпадений, фотографий в Instagram и других косвенных признаков.

Теория была подвергнута критике и названа фальшивой новостью многими СМИ: от The New York Times до Fox News. А полицейский департамент округа Колумбии назвал «Пиццагейт» «выдуманной теорией заговора».

Однако произошедшее в 2016 году показывает, что теории заговора, долгое время остававшиеся на периферии общества, опасным образом перекочевали в реальный мир.

Сторонники различных теорий общаются в Сети на свободных от модерации форумах и постят различные сообщения и фото.

Но как узнать, является ли повторяющееся сообщение в социальных сетях необоснованной теорией заговора? Оказывается, можно отличить теории заговора от истинных заговоров, используя инструменты машинного обучения для графического отображения элементов и связей повествования. Эти инструменты могут стать основой системы раннего предупреждения, чтобы предупреждать власти об онлайн-беседах, которые представляют угрозу в реальном мире.

Группа культурной аналитики (область исследований, занимающаяся анализом больших объемов культурных данных) Калифорнийского университета разработала автоматизированный подход, который позволит понять, выказывают ли разговоры в социальных сетях явные признаки теории заговора.

Авторы этого метода, написавшие, кстати, данную статью для The Conversation, применили свое изобретение для изучения «Пиццагейта», теории происхождения COVID-19 и движений против вакцинации. В настоящее время они используют эти методы для изучения QAnon.

QAnon — это распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости. Такое название произошло от того, что изначальный пост, из которого и выросла данная теория, опубликовал анонимный пользователь с ником Q.

Что такое настоящие заговоры и что такое теории?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Tarik Haiga / Unsplash

Настоящие заговоры — это умышленно скрытые, реальные действия людей, работающих вместе, преследуя свои недобрые цели. А вот теории заговора, напротив, разрабатываются и развиваются открыто.

Теории заговора намеренно сложны. Вместо того чтобы попытаться объяснить что-либо одно, теория заговора пытается объяснить сразу все, обнаруживая связи в областях человеческого взаимодействия, которые, как правило, скрыты — в основном потому, что их не существует.

Сейчас теоретические основы заговора переместились в интернет и являются конечным продуктом коллективного повествования. Участники определяют параметры повествовательной структуры: люди, места и предметы истории и их отношения.

Интернет-природа теоретизирования заговора дает исследователям возможность проследить развитие этих теорий от их истоков как серии часто несвязанных слухов и историй до всеобъемлющего повествования. Для работы исследователей «Пиццагейт» представил идеальный предмет.

«Пиццагейт» начал развиваться в конце октября 2016 года, накануне президентских выборов. В течение месяца теория уже была полностью сформирована — с полным набором персонажей, взятых из ряда никак не связанных между собой областей: демократическая политика, частная жизнь братьев Подеста, случайные семейные обеды и сатанинская педофильская торговля.

Связующей нитью повествования в этих разрозненных областях была причудливая интерпретация утечки электронных писем штаба Демократической партии, опубликованных WikiLeaks. Внимание пользователей привлекли странные отсылки в них к сыру, пицце, пасте и хот-догам.

Исследователи разработали модель — набор инструментов машинного обучения, — которая может определять повествование на основе наборов людей, мест и других предметов, а также их отношений. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают большие объемы данных, чтобы определить категории предметов в данных, а затем определить, к каким категориям относятся те или иные вещи.

Так, исследователи проанализировали 17 498 сообщений с апреля 2016 года по февраль 2018 года на форумах Reddit и 4chan, где обсуждался «Пиццагейт». Модель рассматривает каждый пост как фрагмент скрытой истории и приступает к раскрытию повествования. Программное обеспечение идентифицирует людей, места и предметы в сообщениях и определяет, какие элементы являются основными, какие — второстепенными и как все они связаны.

Также исследователи изучили «Бриджгейт» — выдуманную историю о том, что республиканец Крис Кристи, выдвинутый от штата Нью-Джерси, во время президентских выборов умышленно закрыл мост для создания автомобильной пробки, чтобы помешать сопернику.

Когда ученые сравнили результаты своей системы машинного обучения с использованием двух отдельных наборов данных, были выделены две отличительные особенности нарративной структуры теории заговора.

Во-первых, в то время как повествовательная линия «Бриджгейта» развивалась несколько лет, с 2013 по 2020 год, график «Пиццагейта» был полностью сформирован и стабилен в течение месяца. Во-вторых, график «Бриджгейта» сохранил стабильность даже с удаленными элементами, а это означает, что политика Нью-Джерси продолжится как единая, связанная сеть, даже если ключевые фигуры и связи, имеющие отношение к скандалу, будут устранены.

График «Пиццагейта», напротив, легко разбивался на более мелкие подграфы. Когда ученые удалили людей, места, вещи и отношения, которые возникли непосредственно из интерпретаций электронных писем WikiLeaks, диаграмма распалась на несвязанные области.

На иллюстрации ниже зеленые плоскости — это основные слои повествования, точки — основные элементы повествования, синие линии — это связи между элементами внутри слоя, а красные линии — это связи между элементами на разных уровнях.

Фиолетовый квадрат показывает все объединенные слои, демонстрируя, как все точки связаны. Удаление слоя WikiLeaks дает фиолетовую плоскость с точками, соединенными только небольшими группами.



Иллюстрация: Tangherlini et al., CC BY 4.0

Однако эта работа ставит очевидные этические проблемы. Например, данные методы можно использовать для создания дополнительных постов к обсуждению теории заговора, которые соответствуют повествовательной структуре, лежащей в основе обсуждения. Или же кто-то может использовать этот инструмент для разработки совершенно новой теории заговора.

Однако, как показывает исследование форумов в социальных сетях, это превращение повествования в оружие уже происходит без автоматических методов. Роль исследовательского сообщества состоит в том, чтобы помочь другим понять, как происходит этот процесс, и разработать инструменты защиты людей и организаций.

Разработка системы раннего предупреждения, которая отслеживает появление и согласование нарративов теории заговора, может предупредить исследователей — и власти — о реальных действиях, которые люди могут предпринять на основе этих рассказов.