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На Орловской автомобиль ГАИ в заносе влетел в ограждение и врезался во встречный Renault
Источник материала: Tut.by
Днем 8 января в Минске в аварию попал автомобиль ГАИ. Об этом
По предварительной информации, водитель служебной Skoda ехал по улице Орловской со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Нововиленской. В какой-то момент автомобиль вошел в занос, вылетел за пределы дороги и снес разделительное ограждение, после чего врезался во встречный Renault.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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