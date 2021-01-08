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NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования самого себя

08.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования самого себя

  • 8.01.2021, 15:25
NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования самого себя
Дональд Трамп
Фото: EPA

Это может стать самым экстраординарным способом применения президентской власти в истории США.

Президент США Дональд Трамп обсуждал с помощниками возможность помиловать самого себя до конца президентского срока, сообщает The New York Times со ссылкой на источники (перевод — «МБХ медиа»).

Отмечается, что вопрос был поднят президентом США недавно и точно не известно, был ли интерес Трампа к нему вызван событиями в Конгрессе США 6 января.

Отмечается, что Трампа интересовали юридические и политические последствия подобного решения. Трамп убежден, что его предполагаемые враги будут через правоохранительные органы преследовать его после того, как он покинет президентский пост.

По словам источника издания, решение о помиловании самого себя может стать самым экстраординарным способом применения президентской власти в истории США.

6 января в здание Конгресса США во время утверждения итогов президентских выборов ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Парламентарии оказались заблокированы в своих кабинетах. Часть сенаторов была эвакуирована «в безопасные места». Протестующие, в частности, ворвались в офис вице-президента Майкла Пенса и устроили там погром.

Беспорядки начались после речи Трампа перед сторонниками во время «марша за спасение Америки». Там он заявил, что необходимо провести реформу избирательной системы и призвал пересчитать голоса в Аризоне, где, по его словам, он на самом деле победил.

После штурма Конгресса в отставку подали глава аппарата первой леди США Стефани Гришэм, секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттью.

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