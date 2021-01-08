Источник материала: Хартия'97

«Оглянитесь на историю – плохой парень проиграет» 8.01.2021, 15:17

Линдсей Хардинг

В НБА есть представительница Беларуси, которая выступает за перемены.

Пока что в белорусском баскетболе не появилось игрока, который сумел бы пробиться в НБА. Не были выбраны на драфте победители молодежного ЧЕ-1994 Егор Мещеряков и Александр Куль, хотя оба находились на хорошем счету в американском студенческом баскетболе. Оказаться в списках ярмарки талантов НБА в 2006-м удалось Владимиру Веремеенко – на него свой пик второго раунда потратил «Вашингтон». Белоруса выбрали под довольно высоким 48-м номером, но сам форвард тогда был нарасхват в России и в НБА не особо рвался – заокеанский баскетбол для него закончился двумя поездками в Летнюю лигу. После Веремеенко (как, впрочем, и до) белорусы даже на драфт НБА не попадали. Прорваться мог разве что Артем Параховский, но впечатлявшего скаутов своей игрой в NCAA центрового так и не выбрали в 2010-м. Вернувшись в Европу, баскетболист своей игрой сумел-таки привлечь американские клубы, но договориться с проявлявшими интерес «Мемфисом» и «Сан-Антонио» не удалось, сообщает «Трибуна» .

Однако прямо сейчас в НБА все же есть представитель Беларуси! Правда, не среди игроков, а в тренерском штабе одного из клубов. Успехи белорусского баскетбола в основном связаны с женской сборной, и это достижение не является исключением: получить работу в сильнейшей лиге мира удалось Линдсей Хардинг – американке, которая в 2015-м получила наш синий паспорт и сыграла важнейшую роль в успехе «националки» на ЧЕ того года, позволившему попасть на Олимпиаду в Рио. Как яркая разыгрывающая вообще оказалась в Беларуси, за счет чего она смогла стать ассистентом в штабах «Филадельфии» и «Сакраменто» и следит ли за событиями последних месяцев на второй Родине? Давайте вспоминать и разбираться.

Большой баскетбольный путь Хардинг по-настоящему начался в университете Дьюка, куда поступила в 2002-м. Попав в команду вуза, Линдсей стала звездой NCAA: при ней «Дьюк Блю Девилз» трижды выигрывал регулярный чемпионат и дважды выходил в финал четырех, а сама разыгрывающая собрала немало личных наград. Успехи Хардинг не могли не заметить в женской НБА – и в 2007-м ее выбрали на драфте под общим первым номером! Так стартовала ее профессиональная карьера: в заокеанской лиге Линдсей провела девять сезонов, попадала на Матч всех звезд и входила в число лучших защищающихся игроков. Поиграла Хардинг и в Европе – в сильных российской и турецкой лигах также была на хорошем счету, но пробиться в сборную США так и не сумела (хотя она и была в расширенном ростере команды на ЧМ-2010 и ОИ-2012).

При этом попадание на Олимпиаду было мечтой Хардинг, а ноль матчей в «звездно-полосатой» форме давали возможность реализовать ее в сборной другой страны. В 2015-м паззл сошелся: российский агент баскетболистки Борис Лельчицкий был знаком с главным тренером белорусской «националки» Анатолием Буяльским, который перед дающим шанс попасть на Игры чемпионатом Европы как раз рассматривал вариант натурализации, чтобы закрыть в команде позицию разыгрывающей, прохудившуюся после ухода Натальи Марченко. Желания сторон совпали, вопрос с документами удалось решить, и в конце мая 2015-го Хардинг, до тех пор ни разу не бывавшая у нас в стране, дебютировала за сборную на товарищеском турнире в Минске. До Евробаскета оставалось около двух недель, так что притираться к команде Линдсей пришлось оперативно: на площадке помогли игровые связи с Еленой Левченко (они вместе отыграли несколько сезонов в клубе НБА «Атланта Дрим»), а за ее пределами – компанейский нрав и позитивный настрой легионерки. Татьяна Лихтарович называла Хардинг «высшим человеком», который «отлично влился в коллектив и со всеми прекрасно общался». Фотки совместной прогулки по Минску с Екатериной Снытиной в инстаграме американки говорят о многом.





На Евро американка, которую в команде прозвали Лизой, стала незаменимым игроком – на площадке проводила по 30+ минут. И первый групповой этап с Хардинг в розыгрыше сборная прошла триумфально: четыре победы из четырех! А вот на втором начались сложности – белоруски с разницей в несколько очков уступили Чехии, Черногории и Франции, но все равно вышли в плей-офф. В 1/4 наша сборная в валидольном матче победила литовок (68:66), а в полуфинале драматично уступила Сербии (72:74). Зацепить бронзу не удалось (помешали испанки), но, попав в четверку лучших на ЧЕ, команда сделала большой шаг к Олимпиаде – такой результат вывел девушек в квалификационный турнир.

Там тоже было непросто (после поражения от Китая отступать было некуда), но белоруски справились, в решающем матче растерзав Южную Корею со счетом 56:39 – Хардинг в том матче набрала 17 очков, став лучшим бомбардиром команды. К сожалению, на играх в Рио сборная не смогла забраться высоко: на групповом этапе удалось обыграть только хозяек, а вот Франция, Япония, Турция и Австралия оказались сильнее – хотя в каждом из этих матчей белорускам не хватало совсем чуть-чуть. Впрочем, Хардинг свой уровень все равно держала – во всех играх на турнире своей мечты была в командном топе по очкам или ассистам.

Закрыв олимпийский гештальт, Лиза попрощалась со сборной Беларуси и после еще одного сезона в «Бешикташе» завершила профессиональную карьеру – но не ушла из баскетбола. Еще перед стартом сезона-14/15 в мужской НБА разыгрывающая прошла стажировку в «Торонто Рэпторс», после чего тогдашний рулевой команды Дуэйн Кейси сказал, что однажды рассчитывает увидеть Хардинг главным тренером клуба лиги.

И Линдсей движется в этом направлении: завершив карьеру в 2017-м, обладательница белорусского паспорта вновь попала в «Торонто» – на сей раз на должность помощника главного тренера во время игр Летней лиги. После этого она еще год отработала в Basketball Operations Associate Program (это система, помогающая экс-игрокам найти работу в американском баскетболе), где отлично себя зарекомендовала и получила ряд приглашений на постоянную работу от клубов НБА. Лиза решила стать скаутом «Филадельфии» – до нее лишь одна женщина получала подобный пост в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

«Ее любовь к игре проявляется во всем, что она делает, и я думаю, что это оказывает положительное влияние на всех, с кем она встречается. Она восходящая звезда в этой индустрии», – так трансфер Хардинг прокомментировал генменеджер «Филадельфии» Элтон Брэнд.

Хардинг стала скаутом перед стартом сезона-2018/19 и вписалась в клубную работу настолько хорошо, что уже к плей-офф заслужила повышение – ее назначили тренером по развитию игроков «Сиксерс». Линдсей и тут стала одним из первопроходцев – до нее в тренерский штаб клубов НБА попадали лишь семь женщин. У Хардинг-коуча нашлось интересное преимущество: так как она обладает довольно скромной для баскетбола антропометрией, то по ходу карьеры разыгрывающая прокачивала игровой интеллект – и в будущем это помогло.

«Мой рост – в лучшем случае 5’8 футов (около 173 см – ред.), так что мне приходилось выбирать верный момент для броска, использовать обе руки для атаки и искать правильную точку для передачи в «краску». В общем, обращать внимание на множество мелочей, которые этим парням сходит с рук, потому что они больше и сильнее. Мы говорим с ними о нюансах – о том, что я вижу и чему могу научить. Это масса мелких деталей игры, которые мне пришлось довести до совершенства, чтобы держать уровень – ведь у меня нет физических качеств», – рассказывала американская белоруска.

С Хардинг в штабе «Филадельфия» прошла один раунд плей-офф, чтобы в следующем проиграть будущим чемпионам из «Торонто». После этого Линдсей покинула клуб и перебралась в «Сакраменто». Там бывшая баскетболистка сборной Беларуси не только взяла на себя уже привычную роль тренера по развитию, но и стала одним из непосредственных ассистентов рулевого Люка Уолтона.

Линдсей Хардинг и игрок «Сакраменто» Энтони Толливер на разминке перед матчем против «Клипперс» в феврале 2020-го

«Моя работа состоит из двух частей. Первая – развитие игроков: в разные дни я занимаюсь с разными группами ребят. Чувствую, что тут у меня есть преимущество, ведь как игрок я сделала все, к чему стремится большинство из них. Баскетболисты знают, что я сделала, и уважают это. Они знают, что я на своей шкуре ощущала то же, что и они сейчас.

Другая часть работы – помощник главного тренера. На мне лежит разбор игр наших оппонентов и видеоанализ: я готовлю необходимые материалы для остальных членов штаба, а также нарезки эпизодов с матчей и тренировок для игроков, чтобы работать с ними индивидуально», – так описывала свои обязанности в «Кингс» Хардинг.

В общем, Хардинг проводит действительно большую работу, на которую обращают внимание звезды – причем не только баскетбольные. Например, знаменитая певица Бейонсе отметила Линдсей в числе 40 темнокожих мужчин и женщин, которые ее вдохновляют. Найдете ее на коллаже от обладательницы бесчисленного количества премий «Грэмми»?

Лиза Хардинг – из тех представителей мира спорта, кого так не любят белорусские чиновники: тренер НБА обладает четкой гражданской позицией и не скрывает ее. Она высказывается о проблемах женщин, поддерживает движение Black Lives Matter и не обходит стороной политику. Как и многие и другие представители НБА, Хардинг была в явной оппозиции к Дональду Трампу. Во время прошлых выборов в США Линдсей прямо не высказывалась, но достаточно ясно дала понять в своих социальных сетях, что поддерживает кандидатуру от Демократической партии – Хиллари Клинтон. В 2020-м ситуация не поменялась: Хардинг периодически ретвитила записи Джо Байдена и его команды и радостно отметила его победу, запостив фото 78-летнего демократа и вице-президента Камалы Харрис с подписью «Yesssss!!!!» и эмодзи американского флага.

Обращает внимание Хардинг и на события в Беларуси. Когда в сентябре 2020-го была задержана Елена Левченко, Линдсей распространила информацию об аресте бывшей подруги по команде и дала «Трибуне» развернутый комментарий, в котором поддержала баскетболистку и всех белорусов, борющихся за перемены.

«Елена выступает за перемены. Она хочет справедливого и равного отношения ко всем. Людям у власти это не нравится, поэтому, конечно, они хотят заткнуть всем рот, арестовывают и избивают.

Елена – удивительный человек с большим сердцем. Она всех любит. Елена – одна из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории. Она за перемены для будущего Беларуси. Я поддерживаю ее и людей, которые хотят перемен», – сказала Хардинг.

После этого Лиза еще раз высказывалась о положении дел на своей второй Родине. Она не сомневалась, что белорусский народ уже не остановится – а аресты, избиения, пытки и репрессии не помогут «плохому парню» удержать власть.

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