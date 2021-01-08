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В Норвегии электрокары впервые в мире обогнали по продажам обычные авто

08.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Норвегии электрокары впервые в мире обогнали по продажам обычные авто

  • 8.01.2021, 15:15
В Норвегии электрокары впервые в мире обогнали по продажам обычные авто
фото: Кукишев Дмитрий

Доля электромобилей среди всех новых авто в нефтедобывающей стране составила рекордные 54,3%.

За 2020 год норвежцы первыми в мире купили больше электрических автомобилей, чем гибридных, дизельных и бензиновых вместе. Доля электрокаров среди всех новых авто в нефтедобывающей стране составила рекордные 54,3%, пишет Reuters.

Для сравнения, в 2019 году на электрические автомобили пришлось 42,4% продаж. Десять лет назад, по данным Норвежской дорожной федерации, электрокары занимали всего 1% рынка.

Чаще всего в 2020 году покупатели отдавали предпочтение электромобилям немецкого концерна Volkswagen. В 2019-м самым популярным производителем электрокаров в Норвегии была Tesla.

К 2025 году Норвегия планирует полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В качестве стимула владельцы электрокаров здесь освобождены от налогов, которые выплачивают пользователи авто на ископаемом топливе.

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Доля электромобилей среди всех новых авто в нефтедобывающей стране составила рекордные 54,3%.
 
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