Источник материала: Хартия'97

Белорусы - медикам: Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима 8.01.2021, 14:45

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Фото: naviny.by

Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.

Телеграм-каналу «Белые халаты» пишут читатели:

- Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.

Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима. В таких непростых условиях, вы ценой своих жизней и свободы боретесь за жизни людей.

Вы наши герои.

Жыве Беларусь!

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