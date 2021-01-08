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Белорусы - медикам: Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима

08.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы - медикам: Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима

  • 8.01.2021, 14:45
  • 1,056
Белорусы - медикам: Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима
Фото: naviny.by

Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.

Телеграм-каналу «Белые халаты» пишут читатели:

- Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.

Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима. В таких непростых условиях, вы ценой своих жизней и свободы боретесь за жизни людей.

Вы наши герои.

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Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.
 
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