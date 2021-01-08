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Белорусы - медикам: Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима
Источник материала: Хартия'97
Белорусы - медикам: Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима
Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.
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- Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.
Вы в первых рядах стоите в борьбе против режима. В таких непростых условиях, вы ценой своих жизней и свободы боретесь за жизни людей.
Вы наши герои.
Жыве Беларусь!
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Белорусы всего мира объединились для того, чтобы выразить медикам слова благодарности.
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