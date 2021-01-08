Источник материала: Хартия'97

Хроника пикирующего Трампа 4 Герман Обухов

8.01.2021, 14:42

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Спектакль закончен.

Такого поворота событий не ожидал никто, даже сам Трамп. Он, похоже, испугался не меньше, чем те, за которыми уже пришли агенты ФБР. Штурмовать Конгресс США до 6 января 2021 года никому и в голову не приходило. Подстрекаемая президентом страны толпа ринулась в бой, отключив свои мозги и не осознавая последствий своих действий. Последствия же будут очень печальными – за нанесение ущерба федеральному имуществу или недвижимости можно получить тюремный срок до 5 лет. Так что все, кто побывал в Капитолии 6 января, очень скоро получат повестки в суд и дальше все зависит от степени участия в погроме главного законодательного органа страны.





Соединенные Штаты – это очень либеральная демократия и полиция Капитолия не могла себе даже вообразить, что толпа фанатов Трампа бросится штурмовать Сенат. Начальник полиции Капитолия уже подал в отставку. Законодателей больше всего разозлил сам факт такого наглой атаки на их святыню. Особенно их раздражало, что это увидел весь мир и возник вопрос – Америке это страна, где живут по закону и Конституции или по понятиям?





В штурме Капитолия участвовали и выходцы из России, там мы слышали русскую речь. Если кто-то их них живет в стране с грин-картой, то она может быть скоро аннулирована. Если они уже граждане, то будут имеет дело с правоохранительными органами и судом. Почти не сомневаюсь – там приложила свою руку ГРУ и ФСБ. Москве очень выгодны любые беспорядки в Соединенных Штатах, тем более, что "их человек" Трамп теряет власть.





Задаемся вопросом – чего достигли эти "протестующие", которых уже назвали бандитами и мятежниками? Ничего. Они покуражились несколько часов в Капитолии, после чего их выдавили оттуда усиленные наряды полиции и нацгвардии. Конгресс вместе Сенатом вернулся к своей работе и сделал то, ради чего собрался и сертифицировал результаты выборов, объявив Джо Байдена президентом Соединенных Штатов. Теперь у Трампа не осталось ровны счетом никаких рычагов что-либо изменить, хотя и так была понятна вся бессмысленность его затеи с протестом. Более того – Твиттер, Фейсбук и Ютюб заблокировал его аккаунт сразу после начала беспорядков на Капитолии. Надежда на Пенса оказалась тщетной – Вице-президент не настолько глуп, чтобы пускать свою жизнь и карьеру под откос ради Трампа, объявляя его избранным президентом.

Теперь не исключено, что Трампу предъявят обвинения в подготовке и попытке осуществления государственного переворота, в результате которой погибло 4 человека. Его будущее и судьба незавидны. Байден не будет его преследовать, это сделают гражданские активисты и законодатели. У Трампа появился шанс стать первым президентом, который окажется в тюрьме после окончания своего срока. Он начинал свою работу в Белом доме, имея все рычаги власти, включая Конгресс и Сенат. Уходя, он оставляет республиканской партии руины – большинство в Конгрессе и Сенате сегодня у демократов.





На протяжении всего своего президентского срока Трамп лгал и блефовал. Как он умудрился одурачить 70 миллионов граждан Америки? – для многих остается загадкой. Своего рода феномен нашей эпохи. Это большое счастье, что здравомыслящих людей в Америке оказалось в этот раз больше. Иначе демократия и экономика страны подвергалась бы риску оказаться в кювете.

20 января Джо Байден принесет присягу и вступит в должность президента. Никаких неожиданностей и массовых выступлений фанатов Трампа больше не будет.





До 21 января Мэром Вашингтона в столице введено чрезвычайное положение и любые сборища запрещены. Это ответ на штурм Капитолия. Приказы Трампа силовым ведомствам исполняться не будут, их просто проигнорируют, как признались в приватной беседе журналистам высшие чины Пентагона, ФБР и нацгвардии. Порядок при инаугурации Байдена обеспечат более пяти тысяч правоохранителей.

Спектакль Трампа под названием "у меня украли выборы" закончен.

Герман Обухов obozrevatel.com

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