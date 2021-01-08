ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

08.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выпавший в Беларуси снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество мелких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

Так, в Минске несколько водителей не учли погодные условия, не справились с управлением и врезались в осветительные мачты.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

Одно из ДТП произошло 7 января на МКАД. Авто оказалось в кювете, водителя и пассажира доставили в больницу. А вот на улице Козлова извлекать из машины пассажиров пришлось МЧС со специальным инструментом. К счастью, дорожные инциденты обошлись без жертв.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе скоростного режима в сложных погодных условиях и повышенном внимании. Образование на дорогах ледяной корки – одна из самых неприятных проблем, которые может доставить непогода.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

Сильный снегопад стал причиной перебоев с электроснабжением. Проблемы наблюдались в 135 населенных пунктах. Отключения сейчас оперативно устраняют аварийные бригады.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

За последние сутки в Беларуси выпало 13 миллиметров снега, наибольшая высота покрова зафиксирована в Слуцком районе Минской области – 25 сантиметров. 8 января объявлен оранжевый уровень опасности: в большинстве районов ожидается сильный снегопад.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Выпавший в Беларуси снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество мелких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования самого себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by